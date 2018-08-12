Türkiye'nin En Karanlık Noktası Tespit Edildi

Uzun süredir Prof. Dr. Ethem Derman ve ekibi tarafından yürütülen uzay araştırmaları sonucunda ülkemizin en karanlık noktası belli oldu. Isparta'nın Yenişarbademli ilçesindeki 1700 rakımlı Melikler Yaylası'nın en karanlık nokta olduğu ortaya çıktı.

Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ethem Derman ve takım arkadaşlarının başlattığı araştırma sonuçlarında Türkiye üzerinden uzayın en net izlenebildiği nokta Isparta şehrinde yer alıyor. Ülkemizin uzay gözlemlerinin yapılabileceği pek çok farklı dağlık alanları inceleyen Derman, en iyi sonuçların Melikler Yaylası'ndan alındığını belirtti.

Isparta'nın Yenişarbademli bölgesinde yer alan bu yaylada karanlık seviyesi 22,04 kadir civarında. Uzay incelemelerinde kadir kelimesinin parlaklığın sembolü olduğunu dile getiren Ethem Derman, "Astronomide biz parlaklığı kadir cinsinden ölçeriz. Kadir cinsi tersinedir, ne kadar karanlıksa rakam o kadar büyüktür. 22,04 rakamı en karanlık değerdir." ifadelerini kullandı.

Melikler Yaylası'na Türkiye'nin ilk Karanlık Gökyüzü Parkı yapılması için çalışma başlatacaklarını dile getiren Derman, bu bölgede ışık kirliliğinin olmadığını vurguladı. Bundan dolayı da ülkemizde gökyüzünün izlenmesinde en doğru nokta olduğunu aktaran araştırmacı, “1700 metre yükseklikte, en yakın yerleşim Yenişarbademli 18 kilometre, ama çok yoğun ışık yok" şeklinde konuştu.