Türkiye'nin En Küçük Uydusu, 2020 Yılında Uzaya Fırlatılacak

Bülent Ecevit Üniversitesi Grizu-263 Uzay Takımı tarafından geliştirilen Türkiye’nin en küçük uydusu 'pocketqube' uzaydaki macerasına 2020 yılında başlayacak.

Bülent Ecevit Üniversitesi Grizu-263 Uzay Takımı, Amerikan Uzay Bilimleri Derneği ve Amerikan Havacılık ve Uzay Bilimleri Enstitüsü tarafından, 14-16 Haziran’da ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen 'Model Uydu Yarışması'nda, dünya ikincisi olmayı başardı.

Grizu-263 Uzay Takımı, geçtiğimiz yıl da Manchester Üniversitesi'nin ardından dünya ikincisi olmuştu.

Bülent Ecevit Üniversitesi’nde gerçekleştirilen söyleşide konuşan takımın kaptanı Muzaffer Duysal, Türkiye’nin en küçük cep uydusunu (pocketqube) tasarladıklarını söyleyerek, uydunun yalnızca 5 santimetre olduğuna dikkat çekti.

Tasarım sürecinin bitmek üzere olduğunu belirten Duysal, uydunun 500 kilometrelik yörüngede 3 yıl boyunca kalacağı bilgisini paylaştı.

Fırlatmanın 2020 yılında ABD veya Yeni Zelanda’da gerçekleşeceğini söyleyen Duysal, “Bunun şu an birinci yılını tamamladık. 2020 yılında fırlatılması hedefleniyor ve fırlatıcı firmayla anlaşması yapıldı. 2020 yılının yaz aylarında üniversitemizin uzayda bir uydusu olabileceği haberini gururla şimdiden vermek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“5 santimetrelik uyduda üreteceğiniz güç sınırlı olduğu için dünyada da sayılı projelerden biri olacak” diyen Duysal, Dünya’nın görüntülerini 5 santimetrelik uyduyla uzaydan otonom bir şekilde almayı hedeflediklerini söyledi.

Bu başardıkları takdirde bir ilke imza atacaklarını belirten Duysal, “Bu becerinin ticari boyut kazandırılıp, katma değeri yüksek uzay alanında ticarileştirilmesini hedefliyoruz” dedi.