Türkiye'nin En Mutlu Şehirleri Sıralamasında İlk Sıra Değişmedi

Türkiye İstatistik Kurumu, her senenin ilk aylarında olduğu gibi yine Türkiye'nin en mutlu şehirleri sıralamasını paylaştı. Yapılan araştırma sonrasında uzun yıllardır en mutlu şehir olma unvanını kimlselere kaptırmayan Sinop, liste başında kalmaya devam etti.

TÜİK tarafından yapılan anket sonrasında ortaya çıkan listede Sinop, yüzde 77'den yüksek mutluluk oranı ile liste başı olmayı başardı. Sinop'un uzun yıllardır listenin en başında yer alması, düşük nufüsu, deniz kenarı olması, üzerinde düşünülmüş şehir planı ve güneşli havası olarak gösterildi. Sinoplular ise mutlu şehir olarak anılmaktan oldukça memnun olduklarını belirttiler.

Sinoplu Hamiyet Ersöz (65), “Çok mutluyuz. Çünkü burada terör olmaz. Olaylar olmaz. Trafik lambamız yoktur. İnsanlar birbirine saygılı ve sevgilidir. Onun için biz çok mutluyuz. Küçük şehir olduğundan dolayı istediğimiz yere yürüyerek bile gidebiliyoruz. 'Mutlu şehir' olarak anılmak da gerçekten çok güzel, bu durum ilimizin turizmine de katkı sağlıyor. Yaz aylarında Sinop’un nüfusu ikiye katlanıyor. Şehrimiz çok güzel. Biz mutlu şehiriz ve çok mutluyuz” dedi.

Sinop’un çok güzel bir şehir olduğunu anlatan İrem Sertkaya (14) ise, “Sinop, yeşil ve mavinin bir arada olduğu, doğasıyla insanı mutlu eden bir şehir. İnsanlar, birbirine saygı ve sevgi içerisinde yaşıyor. Bu da mutlu şehir olmasının en önemli nedenlerinden biridir. Küçük bir şehir ve kalabalık değil. Trafiği de fazla olmayan bir şehir. 'Mutlu şehir' Sinop’ta yaşadığımız için mutluyuz” ifadelerini kullandı. Diğer sıralama ise aşağıdaki gibi oldu.

Türkiye'nin en mutlu şehri - 2020

20) Erzurum - Yüzde 65,68

19) Amasya - Yüzde 66,02

18) Kırşehir - Yüzde 67,2

17) Aksaray - Yüzde 67,84

16) Kahramanmaraş - Yüzde 65,19

15) Sakarya - Yüzde 69,64

14) Bolu - Yüzde 70,15

13) Isparta - Yüzde 70,35

12) Hakkari - Yüzde 70,58

11) Balıkesir - Yüzde 70,73

10) Şırnak - Yüzde 71,36

9) Siirt - Yüzde 71,65

8) Uşak - Yüzde 72,34

7) Düzce - Yüzde 72,77

6) Çankırı - Yüzde 73,5

5) Kütahya - Yüzde 73,76

4) Kırıkkale - Yüzde 75,48

3) Bayburt - Yüzde 75,91

2) Afyonkarahisar - 76,43

1) Sinop - 77, 66