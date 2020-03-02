Ülkemizde yapılan yeni bir araştırma ile birlikte Türkiye'nin en teknolojik markaları belli oldu. Peki Türk halkı kimleri seçti?

İşte Türkiye'nin En Teknolojik Şirketleri!

Nielsen Türkiye tarafından yapılan bir anketle birlikte Türk halkı, ülkemizin en teknolojik markalarını seçti.

Araştırma kapsamında on iki farklı şehirden (İstanbul, Ankara, İzmir, Tekirdağ, Bursa, Adana, Kayseri, Samsun, Trabzon, Erzurum, Malatya, Gaziantep) bin kişi (15 ila 64 yaş arası) tercih yaptı. 23 farklı kategoride sorulan açık uçlu soruları yanıtlayan katılımcıların yaptıkları seçimler ile birlikte Türkiye'nin en teknolojik markaları ortaya çıktı!