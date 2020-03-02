Ülkemizde yapılan yeni bir araştırma ile birlikte Türkiye'nin en teknolojik markaları belli oldu. Peki Türk halkı kimleri seçti?
İşte Türkiye'nin En Teknolojik Şirketleri!
Nielsen Türkiye tarafından yapılan bir anketle birlikte Türk halkı, ülkemizin en teknolojik markalarını seçti.
Araştırma kapsamında on iki farklı şehirden (İstanbul, Ankara, İzmir, Tekirdağ, Bursa, Adana, Kayseri, Samsun, Trabzon, Erzurum, Malatya, Gaziantep) bin kişi (15 ila 64 yaş arası) tercih yaptı. 23 farklı kategoride sorulan açık uçlu soruları yanıtlayan katılımcıların yaptıkları seçimler ile birlikte Türkiye'nin en teknolojik markaları ortaya çıktı!
- En Teknolojik Akaryakıt Markası: Opet
- En Teknolojik Banka: Türkiye İş Bankası
- En Teknolojik Beyaz Eşya Markası: Arçelik
- En Teknolojik Bilgisayar Markası: Casper
- En Teknolojik Cep Telefonu Markası: Samsung
- En Teknolojik Giyim Markası: LC Waikiki
- En Teknolojik Havayolu Şirketi: Türk Hava Yolları
- En Teknolojik Kargo Markası: Yurtiçi Kargo
- En Teknolojik Katılım Bankası: Ziraat Katılım
- En Teknolojik Kişisel Bakım Markası: Gratis
- En Teknolojik Kredi Kartı: Garanti Bonuscard
- En Teknolojik Küçük Ev Aletleri Markası: Arzum
- En Teknolojik Mobil Banka: Enpara.com
- En Teknolojik Çevrim içi Alışveriş Markası: Hepsiburada
- En Teknolojik Çevrim içi Banka: Garanti Bankası
- En Teknolojik Otomotiv Markası: Mercedes Benz
- En Teknolojik Özel Eğitim Kurumu: TED Koleji
- En Teknolojik Özel Üniversite: Koç Üniversitesi
- En Teknolojik Sağlık Kurumu: Acıbadem
- En Teknolojik Sigorta Markası: Axa Sigorta
- En Teknolojik Süpermarket: Migros
- En Teknolojik Telekomünikasyon Markası: Turkcell
- En Teknolojik Televizyon Markası: Samsung
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