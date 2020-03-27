Türkiye'nin En Yüksek Baraj İnşaatında 193 Metreye Ulaşıldı

Artvin’deki Çoruh Nehri üzerinde yapılacak olan Yusufeli Barajı ve HES Projesi’nin inşaatı son hızla devam ediyor. Çoruh Nehri 410 kilometrelik uzunluğuyla, Türkiye sınırları içinde Kuzeydoğu Anadolu’nun en büyük nehirlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Türkiye’nin öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edilecek olan Yusufeli baraj projesi, tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek barajı olacak. Yusufeli Barajı, aynı zamanda dünyanın 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3’üncü en yüksek barajı ünvanını da alacak. Projede şu ana kadar 193 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı.

Yıllık ortalama debisi 6,3 milyar metreküp olan Çoruh Nehri'nin kaynak kısmındaki Laleli Barajı ile daha aşağı kesiminde yer alan TBMM 85'inci Yıl Muratlı Barajı arasında kurulan santrallerde toplam 2 bin 632 megawatt kapasiteyle yılda 8,631 gigawatt elektrik üretilmesi hedefleniyor. Çoruh Havzası'nın yan kolları ile birlikte toplamda 143 adet baraj ve HES projesi ile yılda 14 bin 552 gigawatt elektrik üretiminin gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Türkiye'nin en yüksek barajı hangisi?

Yusufeli baraj projesinde çalışmaların 24 saat aralıksız sürdüğünü belirten Limak Proje Müdürü Feridun Ünsal, toplam 4 milyon metreküplük beton imalatı olacak ana yapıda 1 milyon 300 bin metre küp kaldığını söyledi.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Ünsal, "Yusufeli Baraj çalışmalarımız 24 saat aralıksız devam ediyor. Barajımızda toplamda 4500 personelimiz 24 saat çalışıyor. Baraj imalatlarında günlük ortalama 6500 ile 7500 metreküp beton dökülüyor. Yaklaşık 2 milyon 700 bin metreküplük imalatı tamamlamış bulunuyoruz. Toplam 4 milyon metreküplük imalatımızdan 1 milyon 300 bin metreküplük imalatımız kaldı. Bizim toplam gövde yüksekliğimiz 275 metre, şu an için maksimum yüksekliğimiz 193 metre kalan yüksekliğimiz 82 metre bu sene ekim ayına kadar gövde imalatını tamamlamayı planlamaktayız. Yapımı tamamlandığında ekonomiye yıllık 250 milyon dolarlık katkı sağlayacak. 2021 yılı nisan ayında su tutmaya başlayacağız." diye konuştu.