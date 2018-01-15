Türkiye'nin Genç Robot Tasarımcıları Yarıştı

Eğitimde İnovasyon Derneği ve Okyanus Kolejleri iş birliği ile Türkiye'de ilk kez düzenlenen VEX IQ Off Season Robotik Turnuvası'nda Türkiye genelinden 310 öğrenci ve 51 takım, en iyi genç robot tasarımcısı olmak için kıyasıya bir mücadele verdi.

Okyanus Koleji Kemerburgaz Kampüsü’nde gerçekleşen organizasyona Türkiye genelinden ilkokul ve ortaokulda eğitim gören 310 öğrenci ve 51 takım katıldı. Yaklaşık elli jüri tarafından katılımcılar çeşitli kriterlere göre değerlendirilirken, on iki farklı alanda ödüller sahiplerini buldu.

Okyanus Kolejleri Genel Müdürü Lokman Demiray yaptıkları organizasyon sebebiyle çok mutlu olduklarını dile getirirken şunları söyledi: “Bu turnuva Türkiye'de ilk defa yapılıyor. Okyanus Kolejleri olarak biz bilime, sanata, müziğe, eğitime yön veren bir okuluz. Bunun yanı sıra, teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Çocukların teknolojik gelişmelerdeki motivasyonunu yüksek tutmak için bu turnuvalara ev sahipliği yapıyoruz. Çocuklar yarışmada görüldüğü gibi çok heyecanlı ve meraklı. Kodladıkları ve ürettikleri ürünlerle beraber yarışıyorlar. Robotik bilimi, öğrenciler, gençler ve ülkemiz için ileride algoritma mantığını yakalamaları adına, eğitimsel olarak çok önemli olduğunu düşündüğümüz bir uygulama. Robotları her bir öğrenci, öğretmenleri eşliğinde kendileri yaparak, kodladılar. Bir ürünün nasıl daha hızlı ve başarılı olurunu tasarladılar, uyguladılar. Yeni yaptıkları ürünlerle de yarıştılar.”

Eğitimde İnovasyon Derneği Başkanı Utku Öztekin ise “Bu yarışmalarımız, çocuklarımızın eğitim yılı içinde yaptıkları çalışmaları destekliyorlar. Bugün bu turnuvada İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi farklı şehir ve okullardan gelen 51 takımımız yarıştı ve burada birlikte mücadele ettiler. Bu yarışmalarda birinci ve ikinci olmak yarışmada ikinci planda olan bir konu. Takımlar sahaya çıktıklarında, farklı okullardan gelen takımlar beraber ortak bir amaç için mücadele ediyorlar. Çocuklar mühendislik becerilerini geliştirirken, bir yandan da öğrencilerle birlikte bir dayanışma geliştiriyorlar.” dedi. Turnuvada ödül alan katılımcılar ise şöyle oldu:

VEX IQ Off Season Robotik Turnuvası Takım Ödülleri