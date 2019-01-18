Türkiye'nin İlk "Bilişim Şehri Projesi" Başlatıldı

Öğrencilerin yarıyıl tatiline girmesiyle ESGEV yarıyıl şenliğinde konuşan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, ülkemizde bir ilki başaracaklarını ifade etti. Türkiye'nin ilk bilişim şehrini açacaklarını söyleyen Göksu, vatandaşları heyecanlandırdı.

Esenler Belediyesi Cahit Zarifoğlu Gençlik, Bilgi ve Hikmet Evi (ESGEV), yarıyıl tatili kapanış programında konuşan Belediye Başkanı Tevfik Göksu, belediye olarak teknolojiye yatırım yaptıklarını dile getirdi. Hatta millet bahçesinin hemen yanına bilişim şehrini kuracaklarını belirten Başkan, çocukların buraya yönlendirilmesini istiyor.

Konu hakkında "Esenler'de yeni bir şehir kuruluyor. Bu şehir, Türkiye'de ilk defa kanunla ve özerk yönetmeliklerle kurulan bilişim şehri. Türkiye'nin ilk bilişim şehrini kuruyoruz. Çocuklarınızın geleceğine yönelik şehri biz kuruyoruz." şeklinde konuşan Tevfik Göksu, aynı zamanda burada robotik kodlama ve çocuklara yönelik donanım derslerinin verilebileceğini de dile getirdi.

Bilişim Şehrinde 50 Bin Genç Yetişecek

Esenler Gençlik, Bilgi ve Hikmet Evi'nin (ESGEV) kapsamında toplamda 50 bini aşkın çocuğa hizmet verdiklerini söyleyen Göksu, sözlerini şu şekilde tamamladı: "'Ben bilim insanı olacaktım, imkan yoktu' mazeretini ortadan kaldırıyoruz. Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezimizde Teknoloji Vakfı ile birlikte Kodlama Merkezi açıyoruz.​ Bu sorumluluğun gereği olarak da ESGEV'ler bir yıl içerisinde ortalama 53 bin çocuğumuza hizmet veriyor"