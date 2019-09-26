Türkiye’nin İlk Deniz Füzesi 'Atmaca' Testleri Başarıyla Geçti

Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca, son test atışı sırasında hedefini başarılı bir şekilde vurdu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan (SSB) yapılan açıklamaya göre, gemiden gemiye seyir füzesi ihtiyacını karşılamak için Satıhtan Satha Güdümlü Mermi Projesi kapsamında geliştirilen Atmaca, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın MİLGEM platformlarında konuşlandırılacak.

Son test atışında hedefini başarıyla vurduğu belirtilen Atmaca deniz füzesi sistemindeki füzelerin Roketsan, atış kontrol sistemleri ve diğer ekipmanların ise ASELSAN tarafından yerli olarak üretildiği ifade edildi.

Atmaca füzemizin yeni test atışını başarıyla gerçekleştirdik.



ATMACA seyir füzeleri Roketsan, atış kontrol sistemleri ve diğer ekipmanlar ise Aselsan tarafından yerli olarak üretiliyor. ATMACA’lar MİLGEM’lere entegre edilerek denizlerdeki caydırıcılığımızı daha da artıracak. pic.twitter.com/5xmnfkepYz — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) 25 Eylül 2019

Açıklamada, Atmaca'nın Türkiye'nin ilk deniz füzesi olduğuna vurgu yapılırken, bu füzelerin MİLGEM'lere entegre edilerek denizlerdeki caydırıcılığın arttırılmasına katkıda bulunacağına dikkat çekildi.

Atmaca ile gerçekleştirilen ve hedefin tam isabetle vurulduğu anı gösteren görüntüler, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’in Twitter hesabından paylaşıldı.