Türkiye'nin İlk Dijital Parası Turcoin Çiftlik Bank Olma Yolunda

Türkiye’nin ilk dijital parası olarak tanıtılan Turcoin ve geliştiricisi Hipper A.Ş.’de milyarca liralık vurgun yapıldığı ortaya çıktı. Binlerce kişiyi dolandıran yöneticiler, birbirlerini suçlayıp, kayıplara karıştılar.

(Sadun Kaya)

2017’nin en çok konuşulan konularından olan ve 2018’in başlarında saadet zinciri olma suçuyla hesapların el konulan Çiftlik Bank’ın, 1.2 milyar liradan fazla para topladığı tespit edilmişti. Çiftlik Bank’tan sonra benzeri birçok şirkete operasyon düzenlenirken, yeni Çiftlik Bank vakasının Turcoin olduğu söylendi. Kıbrıs merkezli kurulan Hipper A.Ş. ile "Türkiye'nin ilk dijital para birimini hayata geçirdik" iddiası ile ortaya çıkan Turcoin'in yöneticileri kayıplara karıştı. Hipper A.Ş.'nin yüzde 49 oranında ortağı, Turcoin markasının sahibi Anafis A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sadun Kaya'nın yurtdışına kaçtığı iddia edilirken, Hipper A.Ş.'nin diğer ortaklarına da ulaşılmadığı dile getirildi. 10 ayda piyasadan 500 milyon Türk Lirası toplayan Hipper A.Ş. yakın zaman önce 22 yöneticisine Mercedes hediye etmesiyle haberlere konu olmuştu.

Bir haber sitesi verdiği röportaj sırasında 5 milyar dolar civarında cirolarının olduğunu belirten Anafis A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sadun Kaya’ya ulaşanlar “Sistemde toplanan paradan benim hesabıma 30 milyon TL geldi. Diğer ortaklar benden habersiz 400 milyon TL toplamış. Şu an herkes suçu bana atmak istiyor. Bana dekont gönderenlere ödeme yapıyorum.” şeklinde cevap aldılar.

Sistemin sorunsuz çalıştığını ifade eden Kaya, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından başlatılan soruşturma sonrasında işlerin sarpa sarmaya başladığını vurgulayarak, “Bankalar, bakanlık incelemesine paralel hesapları bloke etti. Ödemelerimiz aksadı. Sistem de tıkandı. Oyuna geldim. Bu işten aklanınca kendimi titan ve networking pazarlama ile mücadeleye adayacağım.” dedi.

“Turcoin ile kaybetmek” yok sloganıyla hayatına başlayan ve yaptığı reklamlarla adından söz ettiren Sadun Kaya ve diğer yatırımcılar, Turcoin’in duyurulduğu günlerde 25 milyon dolarlık madencilik tesis kurduklarını ve 30 yıllık planları için 1 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını duyurmuştu.

Çıkan haberlerden sonra şirketin Kocaeli’nde kurulan kripto para üretim tesisine giden alacaklıların tesisi bastıkları ve şirketin yöneticilerine hiçbir şekilde ulaşamadıkları belirtildi. Şirketin mağdurlarından biriyse şöyle bir açıklama yaptı: “62 bin TL tam paketle giriş yaptım. Bugüne kadar kuruş ödeme yapmadılar. Oysa tanıtım reklamlarında ilk bir ayda ödeyecekleri para 22 bin TL idi. Yani riskin bir ayda 40 bin TL'ye düşeceğini söylüyorlardı. Şu an banka kredilerimi ödeyemiyorum. “