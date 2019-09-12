Türkiye’nin İlk Drone Ordusu Göreve Hazır

Türkiye'nin ilk drone ordusu, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ. (STM) tarafından savaşa hazır hale getirildi. KARGU adı verilen savaşçı drone’lar, 2020 yılının başlarında ilk operasyonuna çıkacak.

Yakın zamanda profesyonel orduya geçen ve savunma sanayisinde büyük başarılara imza atan Türkiye, savaşçı drone’lar ile operasyonel gücüne yeni bir boyut kazandırıyor. Şimdiye kadar taktik ve saha ihtiyaçları çerçevesinde geliştirilen kamikaze drone’larla çok sayıda başarılı operasyon gerçekleştiren Türkiye, yeni drone ordusuyla bu alandaki gücünü bir adım daha ileriye taşıyor.

Hürriyet gazetesinden Emre Eser’in haberine göre, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ.'nin Genel Müdürü Murat İkinci, "Daha önce yaptığımız drone’lar askeri olarak büyük bir güç yakalamamızı sağlamıştı. Özellikle KARGU rakiplerine göre çok üstün, KARGU'lardan bir sürü oluşturduk. Bu sürü yaklaşık 3 ay sonra yani 2020 başında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine girecek ve göreve başlayacak. Özellikle Doğu bölgelerinde ve Suriye sınırında son derece kritik operasyonlar gerçekleştiren ordumuz için bu sürü çok kritik bir role sahip olacak." diye konuştu.

Dünyada sürü drone’lar üzerinde çok sayıda çalışma yapıldığını belirten ve savunma mühendislerinin bu alana ciddi şekilde yöneldiğini söyleyen İkinci, "Dünyada şu an bu ölçüye ulaşan yok. Ekip 30 drone’dan oluşuyor. Her KARGU'nun tanımlı bir görevi var. Operasyon sırasında ekipteki drone’lardan biri saldırıya uğrar ya da arızalanırsa diğer KARGU'lar onun yerine geçip ona tanımlı görevi yerine getiriyor. Hepsi yapay zekaya sahip ve yüz tanıma sistemleri var. Her biri 70 kilogramdan az. Ayrıca patlayıcı ve çeşitli ekipmanlar taşıyabiliyorlar. 15 kilometre menzilleri var. Patlayıcılar ile 30 dakika havada kalabiliyorlar." dedi.

Sürü drone’ların en önemli özelliğinin gelişmiş hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirilememeleri olduğuna değinen İkinci, KARGU sürüsünün bu sistemlere karşı çok başarılı olduğuna dikkat çekerek, "Şimdi bir de bu sürülere karşı savunma özelliği yapacak ürünler üzerinde çalışıyoruz. Bu sürüler bir askeri birliği çok kısa sürede imha edebilir. O yüzden savunma sürüleri de büyük önem taşıyor. Ayrıca bir kamikaze drone’un maliyeti bir güdümlü füzeden daha az." ifadelerini kullandı.