Türkiye’nin İlk e-Spor Sunuculuk Yarışması Başlıyor

Yarışmacılar espor ve spor camiasının önde gelen isimlerinden oluşan jüri karşısında geleceğin sunucuları olmak için kıyasıya yarışacak. İşte Intel Next Casters sunuculuk yarışması hakkında detaylar.

Intel Next Casters Sunuculuk Yarışması Başlıyor

Intel Next Casters ile espor alanında sunuculuk kariyeri hedefleyen gençleri profesyonel sunucuların verdiği nitelikli eğitimle buluşturarak Türkiye’de espor kültürünü gelişmesi ve sektördeki sunucu sayısının artırılması amaçlanıyor.

Sunuculuk becerilerini beş farklı kategoride gösterecek olan yarışmacılar hitabet yeteneği, diksiyon, oyun bilgisi gibi kritere göre değerlendirilecek.

Kazanan yarışmacı oyun ve espor ajansı Next In Game ile 1 yıllık menajerlik sözleşmesi, ekipman desteği, ESL Türkiye ile 1 yıllık sunuculuk sözleşmesi, Intel ESL Gaming Fest kapsamında İzmir’de gerçekleşecek Intel ESL Türkiye Şampiyonası Büyük Finali'nde sunucu olma fırsatı ve daha birçok ödüle sahip olacak.

Yarışma hakkında detaylı bilgi için burada yer alan bağlantıya göz atabilirsiniz. Kayırlar 23 Ağustos'ta son bulacak. En güncel haberlere sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.