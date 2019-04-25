Türkiye'nin İlk Elektrikli Zırhlısı Akrep II Tanıtıldı

Türkiye’nin ilk elektrikli zırhlı aracı Akrep II görücüye çıktı. Otokar tarafından üretilen askeri araç, Sakarya’da düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı.

Akrep II’nin elektrikli ve dizel olmak üzere iki farklı versiyonu bulunuyor. Aracın arkasındaki şirket olan Otokar, Akrep II’nin bir yıl içinde satılabilir hale geleceğini açıkladı.

Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, askeri aracın 30 Nisan - 3 Mayıs 2019 tarihlerinde arasında, T.C. Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenecek olan 14. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda (IDEF'19 ) ilk kez sergileneceğini söyledi.

Fuarda aracı özel bir konfigürasyonla sunmak için çalışmaların aylardır devam ettiğini ifade eden Görgüç, "Teknolojik gelişmelerden bahsederken elbette alternatif yakıtlar da gündemimizdeydi. Akrep II’yi alternatif güç gruplarına da uygun olarak tasarladık” dedi.

Hibrit ve otonom araç teknolojisinin askeri alanda kendine yer bulmasının sektörün geleceği açısından çok önemli olduğuna vurgu yapan Otokar Genel Müdürü Görgüç, "Hedefimiz, Akrep II'nin Türkiye'nin teknoloji ihracatında öncü ürünlerden biri olmasıdır” ifadelerini kullandı.

Mart ayında yayınlanan Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü (SIPRI) uluslararası silah ticareti trendi raporuna göre Türkiye, savunma sanayi ihracatını 2014-2018 döneminde 2009-2013 dönemine göre yüzde 170 artırdı. Küresel silah ticaretindeki payı ise yüzde 0,4'ten yüzde 1'e yükseldi.