Türkiye'nin İlk Hibrit Ticari Aracı Tanıtıldı

Ford Otosan, hibrit elektrikli Ford Custom (PHEV) Plug-In Hybrid modelini Ankara’da gerçekleştirilen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi’nde tanıttı.

İşte Yerli Hibrit Elektrikli Ticari Araç

Türkiye’nin ilk ve tek yerli şarj edilebilir, hibrit elektrikli ticari aracı 56 km’ye varan sıfır emisyonlu sürüş sunmakta. Araç 1.0 litre EcoBoost benzinli motoru menzil uzatıcı olarak kullanıyor ve toplam menzilini 500 km’nin üzerine çıkarıyor. Transit Custom Plug-In Hybrid’in ön tekerleklerini 13,6 kWh kapasiteli lityum-iyon batarya tarafından beslenen 92,9 kW gücünde bir elektromotor harekete geçiriyor.

2.7 lt/100 km yakıt tüketimi ile dikkatleri üzerine çeken araç, 2020 Uluslararası Yılın Ticari Aracı (IVOTY) ödülünü elinde tutuyor. Aracın test amaçlı olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne verileceği ve buradan elde edilecek verilerin Ford Otosan mühendisleri tarafından Akıllı Şehir Modelleri, Temiz Ulaşım Yöntemleri ve ürün geliştirme için kullanılacağı bilgisi açıklandı.

Araç 240 Volt 10 amper elektrik ile 4.3 saate tic 2 AC araç şarjı ile de 2.7 saatte şarj olmakta. Araç fren yaptığı anda oluşan kinetik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürüyor.

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