Türkiye'nin İlk Lityum İyon Pil Üretim Tesisinin İnşaatı Başlıyor

Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesisinin inşaatı başlıyor. Anadolu Ajansı'ndaki habere göre ASPİLSAN Enerji tarafından kurulacak tesisin inşaat sözleşmesi imzalandı. Tesisin Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesinde 24 bin 505 metrekare kapalı alana sahip olacağı belirtildi. ASPİLSAN Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Hakkı Doğankaya konu ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin İlk Lityum İyon Pil Üretim Tesisi Kuruluyor

ASPİLSAN Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Hakkı Doğankaya, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, dünyanın enerji konusunda çok hızlı bir dönüşüm içerisinde olduğunu belirtti ve açıklamasına şu şekilde devam etti: "Bu dönüşümün getirdiği ciddi araştırmalar var. Dünyanın en büyük firmalarının da en mütevazı firmalarının da enerji maliyetlerini düşürmek için ciddi çalışmaları var."

Özellikle mobil cihazlarda yaşanan sıkıntılar ve taleplerin her geçen gün arttığını belirten Doğankaya, "Bu bakışla özellikle enerji ürünlerinde batarya bazlı depolanabilir enerji ürünlerinin önemi gittikçe artacaktır. Bu kapsamda yaptığımız araştırmalarda geleceğin petrolü olarak değerlendirilen lityumu depolanabilir enerji alanında kullanmanın önemli olduğunu gösterdi" dedi.

İsmail Hakkı Doğankaya, "Depolanabilir enerji alanında, bu tesisle birlikte, ilk olarak yurt dışına bağımlılığımız azalacak, ilerleyen yıllarda ise bağımsız hale geleceğiz. Biz, dünyada depolanabilir enerji konusunda birçok firma ile rekabet edecek bir firmayız. Bunun için yeterli heyecana da sahibiz" şeklinde konuştu.