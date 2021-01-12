Türkiye'nin İlk Milli Helikopter Motoru Başarısını Yineledi

TUSAŞ Motor Sanayii tarafından geliştirilen ve geçtiğimiz gün testleri gerçekleştirilen ilk milli helikopter motoru başarıyla ateşlendi. Yerli genel maksat helikopteri Gökbey'e güç verecek motorun özellikleri de merak uyandırıyor.

TS4 motorunun ilk ateşlemesi ve çalıştırılması isimli bir yazı yayınlayan TEI-TS1400’ün ikinci defa başarıyla ateşlendiğine değinen TUSAŞ Motor Sanayii, "TS4 motoru ground idle güç seviyesine çıkartılarak projede önemli bir aşama kaydedildi" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ilk milli turboşaft motoru olma özelliğini taşıyan TEI-TS1400'ün Savunma Sanayii Başkanlığının destekleriyle geliştirilmeye başladığı dile getirildi. TUSAŞ Motor Sanayii tarafından TEI-TS1400 motorunun çalıştırılması ve ateşlenmesi hakkındaki açıklama şu şekilde:

"TEI-TS1400 motorunun ilk prototipi olan TS3 numaralı motor, 5 Aralık 2020 tarihinde Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla düzenlenen törenle TUSAŞ’a teslim edilmişti. TS3 motorunun tesliminin ardından çalışmalarına hız kesmeden devam eden TEI, bu motorun ikiz kardeşi olan TS4 motorunun üretim ve montajını da başarıyla tamamladı.

TS4 motorunun ilk ateşlemesi ve çalıştırılması, 6 Ocak 2021 tarihinde başarıyla gerçekleştirildi. Yapılan testlerde TS4 motoru 'ground idle' güç seviyesine çıkartılarak projede önemli bir aşama kaydedildi.

TS4 motorunun testleri, tamamen TEI mühendis ve teknisyenlerinin gayretiyle tasarlanıp geliştirilen yeni bir milli turboşaft motor test bremzesinde gerçekleştirilmiş olup, sertifikasyon çalışmalarının hızlı yürütülebilmesi için proje kapsamında toplam 4 motor test bremzesi kullanılacaktır."

İlk milli helikopter motoru yerli helikoptere güç verecek

Havacılık motorları tasarımı, geliştirme, üretme ve çalıştırmasıyla bilinen TEI, en yeni helikopter motoruyla da havacılık motorlarında ön plana çıkacak.

Daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından yapılan açıklamalarda TEI-TS1400 sayesinde 60 milyon dolarlık ithalatının önüne geçileceği ifade edilmişti:

"İlk milli helikopter motorumuz TS 1400’ün kilogram başına ihracat değeri ise 6 bin dolar. İşte bu 18 yılda sıfırdan kurguladığımız AR-GE ve girişimcilik ekosisteminin, katma değerli üretimi önceleyen politikalarımızın başarısının ispatı.

Sektörün ihracatı 337 milyon dolardan 2,7 milyar dolar seviyelerine geldi. 15 yıl önce en yüksek cirolu 100 savunma sanayi firması arasında tek bir Türk şirketi dahi yokken, bugün 7 firmamız bu listeye girmeyi başardı.”