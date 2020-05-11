Türkiye'nin İlk Online Üniversite Festivali Olacak

Koronavirüs nedeniyle etkinliklerin online düzenlenmesine alıştık ancak Türkiye’de ilk kez online üniversite festivali düzenlenecek. Maltepe Üniversitesi, her yıl final sınavları öncesi düzenlenen Geleneksel Bahar Festivali’ni bu yıl online düzenleyecek. Türk pop müziğinin güzel isimlerinden Simge de resmi hesaplarından yayınlanacak konserleriyle öğrencilerle buluşacak.

Türkiye'nin İlk Online Üniversite Festivali

Koronavirüs salgını sürecinde yürütülen uzaktan eğitim uygulamalarında online ve canlı ders uygulamalarıyla tüm vakıf üniversiteleri arasında birinci gelen Maltepe Üniversitesi, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirecek. Uzak eğitim sürecinde 100’ü aşkın kültürel etkinliği sanal ortamda sürdüren üniversite, her yıl finaller öncesinde geleneksel hale getirdiği Bahar Şenliği’ni de bu yıl online olarak gerçekleştirecek. Türkiye’nin ilk online festivali, iki gün sürecek online konserlerle öğrencilere moral aşılayacak. Kampus Fest10line festivalinde kişisel gelişim programları ve konserler olacak. Tanınmış genç müzisyenler Oğuzhan Koç ve Simge Sağın, öğrenciler için canlı yayında konser verecek. Oğuzhan Koç konseri 11 Mayıs’ta saat 21.30’da , Simge konseri 12 Mayıs’ta aynı saatte üniversitenin Instagram ve YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak.

Türkiye’nin en büyük kampüslerinden birine sahip olan Maltepe Üniversitesi’nde düzenlenecek online festivale ilişkin Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken, “Üniversitemizin hem akademik hem de kültürel etkinlikler anlamında teknik donanımı üst seviyede. Derslerin dışında tüm etkinliklerimizi ara vermeden sürdürüyoruz. Müfredat dışı eğitimi de önemsiyoruz. Bugüne kadar yüze yakın çevrimiçi kültürel etkinlik yaptık. Bu etkinlikler her gün birkaç tane olmak üzere sürüyor. Öğrencilerimizle, özellikle de Öğrenci Konseyi ile omuz omuza çalışıyoruz.” dedi.