Türkiye'nin İlk Sondaj Gemisi Çalışmalara Başlıyor

Türkiye’nin envanterine kattığı yeni nesil sondaj gemisi Fatih (diğer adıyla Deepsea Metro II) en nihayetinde çalışmalara başlıyor. Sondaj gemisinin hafta içerisinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in katılımıyla suya ineceği ifade edildi.

Türkiye’nin ilk sondaj gemisi Fatih’in Antalya açıklarında çalışacağını ve ülke adına bir ilki başaracaklarını dile getiren Bakan Fatih Dönmez, hedef olarak ay sonunu göstermişti. Bu hafta içerisinde tam anlamıyla çalışmaya başlayacak olan Fatih'in sondaj çalışmaları Türkiye’nin Münhasır Ekonomik Bölgesinde yapılacak.

Konu hakkında konuşan Bakan Dönmez Fatih sondaj gemisinde toplamda 200’den fazla yerli ve yabancı uzmanın çalışacağını aynı zamanda Fatih'in Türk savaş gemilerinin koruması altında bulunacağını da belirtti. 12 bin 200 metre derinlikte çok yüksek basınç altında deniz sondajı yapabilme kapasitesine sahip olan geminin boyu ise 229 metre.

2011 yılında Güney Kore tarafından üretilen Fatih'in tamamen çevre dostu ve iş güvenliği standartlarına tümüyle uygun olduğu aktarıldı. Ayrıca yakın zaman içerisinde bir sondaj gemisinin daha alınacağını belirten Bakan Dönmez, denizcilik çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini söyledi.