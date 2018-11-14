Türkiye'nin İlk Sürücüsüz Metro Hattı Avrupa Birincisi Seçildi

Türkiye’nin ilk sürücüsüz metrosu olma özelliğini taşıyan Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı, Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) tarafından dünyada üçüncü, Avrupa’da ise birinci seçildi.

Toplu taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren dünyanın en büyük sivil toplum örgütlerinden biri olan Brüksel merkezli Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP), yolcu kapasitesi 500’den fazla olan sürücüsüz metro hatlarını inceledi.

UITP'in araştırmasına göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 21 Ekim’de hizmete açılan Türkiye'nin ilk otonom metrosu Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı, Roma, Paris ve Barcelona gibi şehirleri geride bırakarak Avrupa’nın en iyi sürücüsüz metrosu seçildi.

Tek seferde bin 620 kişi taşıma kapasitesine sahip olan Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı, bu anlamda dünyada üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye’nin ilk sürücüsüz metro hattını, 200 yolcu kapasiteli Roma, 895 kişi kapasiteli Barcelona ve 722 yolcu kapasiteli Paris metroları takip etti.

Taşımacılık otoritelerinin takdirini kazanan Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı'nda, her biri 6 vagonlu olmak üzere 21 adet araç hizmet veriyor. Birinci etabı 15 Aralık 2017'de ikinci etabı ise 21 Ekim’de hizmete giren metro hattında bugüne kadar 27 milyon 735 bin 123 yolcu taşındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)