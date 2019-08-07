Türkiye'nin İlk Uçan Arabası Ortaya Çıktı

Yerli İHA ve yerli SİHA üretimleriyle tanınan Baykar'ın yeni projesi gün yüzüne çıktı. Şirketin Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, açıklamasında yerli uçan arabanın geliştirilmeye başlandığını duyurdu.

Bir süredir devam eden milli otomobilden sonra daha ilgi çekici bir araba Twitter'dan sunuldu. Baykar Teknik Müdürü (CTO) ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın duyurusuna göre Cezeri isimli yerli uçan araba üretilmeye başlandı.

Sona yaklaşırken biraz süsleme zamanı da geldi.😉

4 farklı alternatifden sizce hangisi olsun? Takip eden sıralı twitlerde beğendiğiniz tasarımı fav'layın.

Not: İniş takımlarının tasarımı değişti.



Türkiye'nin ilk Milli Uçan Araba prototipi.#CEZERİ ✈🚗🇹🇷#MilliTeknolojiHamlesi pic.twitter.com/Y1Ta9hl0jI — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) August 5, 2019

Cezeri isimli aracın prototip görüntülerini paylaşan ve büyük ilgi toplayan Bayraktar, kullanıcıların tasarım seçmesini de istedi. Farklı farklı kanatların üretilebileceğini dile getiren Bayraktar'ın bir diğer sürprizi ise Teknofest'e ilişkin oldu. Eğer Cezeri'nin prototipi yetiştirilirse, Teknofest sırasında uçan araba testleri kamuoyuna sunulacak.

Uçan araba projesinin tarihine ilişkin henüz açıklama yapılmazken yerlilik vurgusuna dikkat çekiliyor. Şu anda üretim aşamasında olan Cezeri'nin detayları için takipte kalın.