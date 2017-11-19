Türkiye'nin İlk Uydu Merkezi Görüntülendi

Türkiye’nin en kapsamlı uydu merkezi olan ve ülkemizde bir ilki gerçekleştiren Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi haber ajansları tarafından görüntülendi. Kütlesi beş tona kadar olan uyduların üretiminin ve montajının yapılacağı merkezde, Türksat-6A’nın da üretimi yapılacak.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) tarafından işletilen, Milli Savunma Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve Türksat A.Ş. tarafından yatırımlar sonucunda kurulan Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi ilk kez görüntülendi.

Merkezin açılmasının ardından ilk görevinin Göktürk-1 uydusunun ileri entegrasyon ve çevresel testlerinin yapılması olduğu kaydedildi. Türkiye’nin dünyada az sayıda ülkede bulunan bu tesis sayesinde uzay sistemleri montajı, entegrasyonu ve test hizmetleri alanında uluslararası oyuncu konumuna geldiği belirtilirken, merkezin bir sonraki görevinin Turksat 6A’nın tamamen yerli imkanlarla geliştirilmesi olduğu da söylendi.

Herhangi bir uydunun uzayda karşılaşabileceği tüm durumların testinin yapılabildiği Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezinde, uzayın zorlu koşullarını deneyimleyebilmek için fonksiyonel, çevresel ve ısıl vakum testlerinin yapılabildiği açıklandı. "Kompakt anten testleri"yle uydunun anten performansından ve yapılan yayının dünya üzerinde hedef bölgelere ulaşacağından emin olunacağı ve "Mekanik testler"le fırlatıcı ateşlenmesiyle ortaya çıkan kuvvetli ses dalgalarının uydu üzerine yansıması ve fırlatıcının harekete geçmesiyle ortaya çıkan mekanik yüklerin uyduya etkisi gözlemleneceği de söylenenler arasında yerini aldı.

USET Merkezinde fırlatma ve yörüngeye yerleşme gibi durumlarda yaşanabileceklere dair çeşitli testlerin de bulunduğu aktaran yetkililer, tüm bu testlerle birlikte merkezde yapımdan yörüngeye yerleşmeye kadar bütün durumların önceden denenebildiğini de söylediler.