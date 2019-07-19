Türkiye'nin İlk Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü Hacettepe Üniversitesinde Açıldı

Yapay zeka alanında her gün yeni bir haberle karşılaşıyoruz. Yapay zeka ile ilgili çalışmalar tüm dünyada devam ederken bu defa da alana yönelik bir adım Hacettepe Üniversitesinden geldi. Türkiye’nin ilk yapay zeka bölümünün kurulacağı üniversitede, bölüme bu yıl YKS yerleştirme puanı ile 30 öğrenci alınacak.

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen yaptığı açıklamalarda, Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü'nden mezun olacak olan öğrencilerin iş bulmakta sıkıntı yaşamayacağını vurguladı. Özen açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Hiçbir mezunumuzun iş bulmakla ilgili bir kaygısı olmayacak. Çünkü zaten bu alanda ihtiyaç var. Daha bölüm açılmadan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Temel Kotil , ‘Çok önemli bir adım. Direkt olarak burs veriyorum’ dedi. TUSAŞ’ın 3. ve 4. sınıftan itibaren başarılı öğrencilere şu an için ayda 600 TL burs verdiği bir staj programı var. Bu program ilk kez yapay zeka bölümüyle birinci sınıftan itibaren uygulanmış olacak. Puan sıralamasına göre ilk 15 öğrencimiz bu burstan yararlanabilecek.”

Üniversitede öğretim üyesi olan Dr Erkut Erdem de bölümle alakalı açıklamalarda bulundu. Günümüzde veri miktarının çok hızlı bir şekilde arttığını söyleyen Erdem, bu verilerin anlamlandırılmasının çok önemli olduğunu ve bunu yapabilecek insan gücü şu an mevcut olmadığından Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü’nün önemli olduğu üzerinde durdu.

Bölüm ile alakalı olarak Rektör Prof. Dr. Haluk Özen, tıp öğrencilerinin de yapay zekayı öğrenmeleri için çalışmalar yapacaklarını söyledi. Kendi mesleğinde yapay zekanın kullanım alanlarını öğrenmenin tıp öğrencileri için yararlı olduğunu vurgulayan Özen, ülkemizin savunma, sağlık ve oyun gibi birçok alanda ihtiyaç duyduğu mühendisleri bu bölümün yetiştireceğini söyledi.