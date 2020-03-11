Türkiye'nin İlk Yerli Uydusu Türksat 6A Sona Yaklaşıyor

Türkiye'nin kendi imkanları ile geliştirdiği yerli ve milli uydu Türksat 6A, yeni bir aşamaya daha geçti. TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Dr. Nas, Türksat 6A'nın mühendislik modeline ilişkin üretim ve entegrasyon faaliyetlerinin büyük oranda tamamlandığını belirtti.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Dr. Selman Nas, TUSAŞ olarak ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen dünyanın en önemli uydu fuarı Satellite 2020'ye bu yıl da katıldıklarını söyledi. Fuar sırasında yerli uydu hakkında bilgiler verdiklerini kaydeden Nas, uydunun katılımcıların ilgisini çektiğini aktardı.

Türkiye'nin uydu yapma kapasitesine sahip olmasının önemli olduğunun altını çizen Nas, projenin Türksat AŞ'nin uydu ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başlatıldığını hatırlattı. Nas, bu kapsamda TUSAŞ olarak ülkenin önde gelen kurum ve kuruluşlarından TÜBİTAK Uzay, Aselsan ve CTECH ile proje yürütücü kuruluş olarak yer aldıklarını bildirdi.

Yerli uydu Türksat 6A çalışmaları devam ediyor

Çalışmaların Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test (USET) Merkezi'nde devam ettiği bilgisini veren Nas, şöyle konuştu: "Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A'nın mühendislik modeline ilişkin üretim ve entegrasyon faaliyetleri büyük oranda tamamlandı. Buna ek olarak uydunun uçuş modelinde de entegrasyon faaliyetleri başladı. Proje kapsamında 'ısıl yapısal yeterlilik', 'mühendislik' ve 'uçuş' olmak üzere 3 model üretilecek. TUSAŞ sorumluluğundaki ilk modelin üretim ve testleri 2018'de başarıyla tamamlandı. Ku-bant faydalı yük kapasitesine sahip Türksat 6A uydumuzla Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarına geniş bant internet, televizyon yayını, noktadan noktaya veri transferi ve GSM hizmetleri verilmesi planlanıyor."

Nas, TUSAŞ ile ülkenin diğer savunma sanayisi ve uzay alanında faaliyet gösteren kurum, kuruluşlarınca yerli ve milli olarak geliştirilen yüksek teknolojiye dayalı birçok ürünün performans-çevresel testlerinin USET Merkezi imkanlarıyla gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, stratejik teknolojilere sahip ürünlerin teknik bilgilerinin yurt dışına çıkmadan, milli imkanlarla yeterliliklerinin doğrulandığını kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türksat 6A tamamlandığında, Türkiye'nin haberleşme uydusu üretebilen 10 ülkeden biri olacağını belirterek, bu uydunun 2022'de uzayda hizmete başlamasını hedeflediklerini ifade etmişti.