Türkiye'nin internet Hızı Belli Oldu, Kaçıncı Sıradayız?

Geçtiğimiz günlerde 2017 yılının internet verileri araştırması kullanıcılara sunuldu. Dünyanın en hızlı internet bağlantısına sahip ülkeler belli olurken bizim ülkemizin de dünyada kaçıncı sırada olduğu ortaya çıktı. Araştırma sonucunu sabit internet ve mobil internet şeklinde ayıran analistler, bu yılın internet verisini özetlemeyi ihmal etmedi.

Speedtest Ookla tarafından yayınlanan verilere göre dünyanın en hızlı mobil internetinin Norveç'te, en hızlı sabit internetinin ise Singapur'da kullanıldığı öğrenildi. Ortalama 62.66 Mbps mobil bağlantı hızıyla dünyada lider konumda olan Norveç’i 53.01Mbps ile Hollanda takip ediyor. Mobil internetin en hızlı olduğu üçüncü ülke ise 52.78 Mbps bağlantı hızıyla İzlanda olurken diğer ülkelerin de sırayla Singapur ve Malta olduğu ifade edildi. Ayrıca mobil internet hızının dünya ortalaması 20.28 Mbps seviyesinde.

Sabit internet hızında ise 153.85 Mbps ile Singapur’un ilk sırada olduğu gözlemlendi. Singapur'u 147.51 Mbps ile İzlanda takip ederken üçüncü sırada da 133.94 Mbps hızla Hong Kong yer aldı. Listenin devamında ise sırasıyla Güney Kore ve Romanya'nın olduğu ifade edildi. Sabit internet hızının dünyadaki ortalamasının ise 40.11 olduğu belirtildi.

Türkiye Sabit ve Mobil İnternette Kaçıncı Sırada?

Mobil internet hızında ortalama 31.20 Mbps hızına sahip olan ülkemiz dünya ortalamasının üstünde kendine yer bulmayı başardı ancak diğer ülkelerle karşılaştırıldığında mobil internet hızında 32. sırada yer alıyor. Sabit internet hızı konusunda ise karnemiz bir hayli kötü. 16.30 Mbps ile 84. sırada boy gösteren Türkiye, maalesef sabit internette dünya ortalamasının altında.

Bunlara ek olarak geçen yıla oranla tüm dünyada sabit ve mobil internet hızının arttığı ifade edildi. Geçen yıla göre mobil internet hızı yüzde 30 artarken, sabit geniş bant indirme hızının ise yüzde 31 artış gösterdiği belirlendi.