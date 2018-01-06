Türkiye'nin Kaç Kişiye e-Vize Verdiği Açıklandı

2013 yılından bu yana internet üzerinden vize işlemlerini başlatan Dışişleri Bakanlığı, bugüne kadar ne kadar e-Vize verildiğini açıkladı. Sınır kapıları ve havaalanlarında oluşan kuyruğu ve zaman kaybını önlemek adına böyle bir proje başlatan Bakanlık, yabancı turistlerin bu durumdan memnun olduklarını dile getirdi.

Dört yıldan daha fazla süredir devam eden e-Vize programı bu süreçte 20 milyon 485 bin 631 kişiye vize verdi. Ortalama 23 milyon kişinin başvuru yaptığı e-vize sisteminin yüzde 88'lik bölümüne vize verdiği ifade edildi. En çok vizenin yaz aylarında verildiği belirtilirken bir günde ortalama 15 bin e-Vize verildiği kaydedildi. Ayrıca dört yıllık süreçte en çok vizenin 46 bin 747 kişi sayısıyla 13 Temmuz 2015'te verildiği bildirildi.

e-Vize programı dahilinde en çok vizeyi 5,8 milyon ile İngiltereli vatandaşlar aldı. Listenin devamında ise 2,6 milyon ile Irak, 2,1 milyon ile Hollanda ve 1,1 milyon ile Belçika en çok e-Vize alan ülkeler oldu.

Ayrıca e-Vize'nin dört yıllık karının 457 milyon 78 bin 762 dolar olduğu belirtildi. En çok hasılat ise 101 milyon 776 bin 885 dolar ile 2017 yılında yapıldı.

9 Dilde Hizmet Vermesiyle Yabancı Turistlerin İşini Kolaylaştıyor

Son yıllarda ülkemize karşı çekingen davranan yabancı turistler, internet üzerinden vize alabildikleri için Türkiye'den memnun olduklarını belirttiler. 9 farklı dil desteğine sahip olan e-Vize sistemi, bireysel başvurularda sadece 3 dakika sürede halledilebiliyor. Ayrıca sitede Arapça, İngilizce, Almanca, İspanyolca, Fransızca, Felemenkçe, Lehçe, Çinçe ve Türkçe dil desteği bulunuyor. e-Vize sistemine buradan ulaşabilirsiniz.