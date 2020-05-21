Türkiye'nin Koronafobi Haritası Yayınlandı

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs ile ilgili çalışmalar sürerken salgının insanlar üzerindeki etkileri de merakla inceleniyor. Bu kapsamda ülkemizde yapılan yeni bir araştırma, sosyo-ekonomik düzeydeki farklılıklara göre değişen bazı detayları ortaya koydu. İşte Türkiye'nin koronafobi haritası ve araştırmaya dair merak edilen diğer detaylar!

İşte Türkiye'nin Koronafobi Haritası

Hacettepe Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi tarafından düzenlenen ortak araştırmada 72 ilden farklı sosyo-ekonomik durumlara sahip 2,133 kişi ile görüşüldü. Araştırmaya göre koronafobi yaşayan kişilerin en yoğun olduğu bölge Güneydoğu Anadolu Bölgesi iken en seyrek olduğu bölge ise Karadeniz Bölgesi oldu.

Kadınların erkeklere nazaran daha yoğun endişe durumları yaşadığı gözlemlenirken, eğitim düzeyi arttıkça korku seviyesinin azaldığı tespit edildi. Peki siz yapılan bu araştırma hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Koronafobi Nedir?

Koronafobi için yapılabilecek en kısa tanımlama yeni tip koronavirüse yakalanma korkusudur. Virüsten izole olabilmek için kendilerini eve kapatan kişiler süren belirsizlik nedeni ile sıkıntı, arayış, artan stres ve kaygılar yaşıyor ve bir anlamda bocalama hali denilen bir döneme giriş yapmış oluyor. Peki koronafobi yaşanan süreçte neler gözlemleniyor?

- Kendinizin veya sevdiklerinizin sağlığı ile ilgili korku ve endişe.

- Uykusuzluk ya da aşırı uyuma hali.

- İştahsızlık ya da aşırı yeme isteği.

- Dikkati toparlamada yaşanan zorluk ve odaklanma sorunları.

- Kronik sağlık sorunlarında kötüleşme.

- Alkol, sigara ya da uyuşturucu madde kullanımında artış.