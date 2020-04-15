Türkiye'nin Koronavirüs Anketi Yayınlandı: Virüsten Korkuyoruz

Türkiye'de 15 Nisan tarihi itibarıyla toplam 65,111 vaka tespit edilmişken virüse bağlı 1,403 ölüm gerçekleşti. Peki Türk halkı yeni tip koronavirüs hakkında ne düşünüyor? NG Araştırma Şirketi tarafından yayınlanan koronavirüs anketi merak edilen bu soruya ışık tuttu.

Türkiye'nin Koronavirüs Anketi Yayınlandı!

10 Nisan - 13 Nisan tarihleri arasında seksen bir ilden on sekiz yaşın üzerindeki toplam 2,262 katılımcı ile gerçekleştirilen koronavirüs anketi ülkemizin salgına yönelik bakış açısını ortaya koydu. Söz konusu araştırma insanların virüs ile ilgili düşüncelerini, beklentilerini ve yaşam tarzında oluşan değişiklikleri baz alıyor.

- Ankete katılım sağlayan her beş kişiden biri, koronavirüse yakalanmaktan korktuğunu belirtti.

- Koronavirüs hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 76 oldu. Bu oran, ilk vakanın tespit edildiği ayda yüzde 64 olarak tespit edilmişti. Öte taraftan virüs hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını belirtenlerin oranı da yüzde 24 olarak belirlenmiş oldu. Bu durumda her dört kişiden üçü yeterli bilgiye sahip.

- Katılımcılar virüsün sebep olduğu semptomlara başta ateş olmak üzere öksürük, nefes darlığı, halsizlik, boğaz ağrısı, tat ve koku kaybı, ishal, baş ağrısı, kusma, kas ağrısı, burun akıntısı ve mide bulantısı cevaplarını verdi.

- Ankete katılım sağlayanların yüzde 53,3 oranındaki kısmı salgının 3 ay veya daha az bir sürede kontrol altına alınabileceğini düşünürken yüzde 38,7 oranındaki kısmı salgının 3 aydan daha uzun bir sürede kontrol altına alınabileceğini düşünüyor. Öte taraftan yüzde 8 oranındaki kısım ise bu konuda bir fikirlerinin olmadığını belirtti.

- Alınan önlemlerin yeterli olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 44 iken önlemlerin yeterli olmadığını düşünenlerin oranı yüzde 49 oldu. Kalan kişiler ise fikirlerinin olmadığını belirtti.

- Sokağa çıkma yasağı olması gerektiğini söyleyenlerin oranı yüzde 77 iken buna gerek olmadığını savunanların oranı yüzde 8, bu konuda emin olmadıklarını söyleyenlerin oranı ise yüzde 15 olarak gerçekleşti.

Peki siz bu araştırma sonuçları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.