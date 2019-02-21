Türkiye'nin Mobil İnternet Hızı Almanya ve ABD'den İyi

Opensignal isimli kuruluş, 77 ülkenin 4G internet hızlarını araştırdı. Yaptığı uzun süreli testler sonucunda ortalama mobil internet hızlarına ulaşan Opensignal, hazırladığı listeyi herkes ile paylaştı. Paylaşılan listede Türkiye’nin mobil internet hızının İngiltere, Almanya ve ABD gibi ülkelerden iyi olduğu görüldü.

Opensignal, listeyi oluşturabilmek adına, 94,000,000 cihazdan aldıkları 585,738,011,995 veriyi bir araya topladığını dile getirdi. Böylecesine devasa verilerin işlenmesinin uzun sürdüğünü belirten kuruluş, yaptıkları hesaplardan sonra 77 ülkenin sıralamasını hazırladıklarını ifade etti.

Türkiye listede, 77 ülke arasında ortalama 23,9 ve en hızlı 37.1 bağlantı hızı ile 27. olmayı başardı. Opensignal, gri ile belirtilen ortalama hızların o ülkeden alınan tüm test sonuçlarının ortalaması olduğunun altını çizerken, mavi ile belirtilen hızın ise en hızlı saatlerde alınan verilerin ortalaması olduğunu bildirdi.

Listenin ilk sırasında 47.1 ortalama bağlantı ve 55.7 en hızlı bağlantı sonuçlarına sahip olan Güney Kore liste başındaki yerini alırken, onu İsviçre, Hollanda ve Singapur izledi. İngiltere kendisine 30. sırada yer bulurken, Almanya 42, Amerika Birleşik Devletleri ise 47. oldu.