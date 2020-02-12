Türkiye'nin Mobil Oyunculuk Verileri Açıklandı!

Gaming in Turkey tarafından yayınlanan yeni rapor, ülkemizdeki mobil oyunculuk verilerini ortaya koydu. İşte ülkemize dair merak edilen istatistikler!

Oyuncu Sayısı Dudak Uçuklatıyor!

Hızlı bir şekilde gelişen akıllı telefon sektörü, daha güçlü yapıdaki cihazları da beraberinde getiriyor. Temel donanım bileşenlerinin iyileşmesi ise yapımcıların daha iyi oyunlarla karşımıza çıkmasına yol açıyor. Son dönemlerde karşımıza çıkan PUBG Mobile, Call of Duty Mobile ve Fortnite gibi oyunlar da bunun en bariz örnekleri arasında.

Gaming in Turkey tarafından yayınlanan rapora göre ülkemizde 32 milyon mobil oyuncu bulunuyor. Bu büyüklük ile diğer pek çok ülkeyi geride bırakan ülkemizin ticari büyüklüğü ise 826 milyon dolar civarında. Yine aynı rapordan devam ettiğimizde oyuncuların en çok para harcadığı oyunun PUBG Mobile olduğunu görüyoruz.

Mevcut durumda ülkemizde 85 adet lisanslı e-spor takımı bulunuyor ve bunların sayısının yükseliş eğiliminde olduğunu söyleyebiliriz.

Peki siz bu veriler hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizin en çok oynadığınız ve en çok para harcadığınız oyun hangisi? Hemen aşağıda bulunan yorumlar sekmesinden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarla paylaşabilirsiniz.