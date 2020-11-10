Türkiye’nin Oscar adayı filmi belli oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan duyuru ile Türkiye’nin en iyi Uluslararası Film Oscar adayı, Mehmet Ada Öztekin’in yönetmenliğini yaptığı ve dünya genelinde büyük izlenme sayısına ulaşan film oldu.

Türkiye’nin Oscar Adayı Filmi Olarak Hangi Film Seçildi?

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan duyuru sonrasında Türkiye’nin Oscar adayı filmi kesinleşmiş oldu. Yapılan açıklamaya göre Türkiye’nin En İyi Uluslararası Film Oscar adayı, “7. Koğuştaki Mucize” isimli yapım oldu.

Türkiye’nin En İyi Uluslararası Film Oscar adayının seçilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan 16 kişilik seçici kurul bir araya geldi. Seçici Kurul bugün gerçekleştirmiş olduğu toplantıda Sinema Güç Birliğine başvuran 23 filmi değerlendirdi. Kurul, yapılan değerlendirmenin neticesinde 93. Akademi Ödülleri (Oscar) En İyi Uluslararası Film Dalı’nda Türkiye adayını seçti. Kurul, yönetmenlik koltuğunu Mehmet Ada Öztekin’in üstlendiği 7. Koğuştaki Mucize filminde karar kıldı.

7. Koğuştaki Mucize Konusu Nedir?

Türkiye’nin Oscar adayı olan film, kızı ile aynı zeka yaşında olan bir babanın adalet arayışını konu alıyor. 93. Oscar adayı bu filmde 1983 yılında Ege kasabasında küçük bir kız ölür. Ölen küçük kız, sıkıyönetim komutanının kızıdır ve kızının ölümünden babaannesiyle birlikte yaşayan ve 7 yaşında bir kızı olan Memo’yu sorumlu tutar.

Memo, ne kadar suçsuz olduğunu anlatmaya çalışsa da ona kimse inanmaz. İdam cezasına çarptırılan Memo’nun yakınları adaletin sağlanması için uğraşırken Memo ve kızı Ova’nın ise tek isteği birbirlerine yeniden kavuşabilmektir.

Filmin yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin oturuyor. Oyuncu kadrosunda ise Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur gibi isimler yer alıyor.

Film, 5 milyon 144 bin 563 seyirciyle 2019’un en çok izlenen filmlerinden biri olmuş ve 87.440.351 TL hasılatıyla hasılat rekoru kırmıştı.