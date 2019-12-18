Türkiye'nin Ötegezegeninin İsmi Seçildi

Türkiye’nin bir süredir isim aradığı yıldız için yapılan anket sonuçlandı ve WASP-52 olarak bilinen yıldızın artık Anadolu, o yıldızın çevresinde dönen WASP-52-B isimli ötegezegenin ise Göktürk olarak isimlendirileceği açıklandı.

Türk Astronomi Derneği Başkanı Prof.Dr. İbrahim Küçük, bir süre önce WASP-52 yıldızına isim vermek için bir etkinlik başlattıklarını duyurmuştu. Popüler bir etkinlikle astronomiye olan ilgiyi canlandırmayı düşündüklerini dile getiren Küçük, WASP-52 ve WASP-52-B için isim aradıklarını söylemişti.

Uluslararası Astronomi Birliğinin (IUA) 100. yılı sebebiyle birçok farklı ülkede düzenlenen “Aynı gökyüzü altında 100 yıl” temasıyla düzenlenen etkinliklerin bir parçası olarak başlatılan, Türkiye Ötegezegenine İsim Veriyor etkinliği, sonuçlandı.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ve internet üzerinde çeşitli etkinliklerle duyurulmaya çalışılan etkinlik sonrasında gezegen için yüzlerce isim önerildi.

Anadolu ve Göktürk isimleri seçildi

Önerilen isimlerden sonra seçimin yapıldığını bildiren Prof. Dr. İbrahim Küçük şunları söyledi: “100 ülkeye, gözlenen yıldız ve gezegenlere isim verme hakkı verildi. Bunlar gözlendikleri an katalog isimleriyle anılır. Bize de 40 derece enlemden, Ankara'dan rahatlıkla gözlenebilecek şekilde bir yıldız ve gezegen verildi. Bunlar WASP-52 yıldızı ve WASP-52-B gezegeni. İsimlendirme çalışması, 3 aydan fazla sürdü. Paris Gözlemevi'ndeki toplantıyla isimler tüm dünyaya duyurulacak. Kampanyaya dünyada geniş katılım oldu. Tüm dünyada 360 binden fazla isim önerisi yapıldı. Türkiye'den 300'e yakın isim geldi. Pegasus takım yıldızında bulunan yıldızımızın ismi 'Anadolu', ötegezegenimizin ismi ise 'Göktürk' olarak belirlendi. Ülkemize hayırlı olsun.”

Prof. Dr. İbrahim Küçük, bu iki ismi öneren okullara birer teleskop hediye edilmesini istediklerini dile getirdi. Türkiye'ye 457 ışık yılı uzaktaki "Anadolu" yıldızının, ilkbahardan sonbahara kadar Türkiye'den gözlemlenebileceği, ülkelere verilen gezegen sistemlerinin her ülkenin başkentinden küçük teleskoplarla görülebilecek parlaklıkta seçildiği kaydedildi.