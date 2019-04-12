Türkiye'nin Siber Güvenliği için Önemli Bir Anlaşma İmzalandı

Son yıllarda artan siber saldırılar karşısında önlemlerini artırmak adına çalışmalarını sürdüren Türkiye, önemli bir kararın altına imza attı. Ülkemizde siber güvenlik konusunda faaliyet gösteren firmalar, ulusal ve uluslararası boyutta ihtiyaç duyulacak yazılımların geliştirilmesi, ürün ve kabiliyetlerin yurt dışına taşınması için birlikte çalışma yoluna gidildi.

Anadolu Ajansı muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türkiye’nin öncü yazılım ve bilişim şirketlerinden HAVELSAN, Siber Güvenlik Kümelenmesi üyelerinden IntelProbe ile siber güvenlik konusunda iş birliği protokolü imzaladı. Protokole HAVELSAN adına Genel Müdür Ahmet Hamdi Atalay, IntelProbe adına Yönetim Kurulu Başkanı Alper Özbilen imza attı.

Anlaşma kapsamında, HAVELSAN ve IntelProbe iki şirketin siber güvenlikle alakalı geliştirmeleri birlikte yapacakları, ulusal ve uluslararası yazılımların ortak AR-Ge çalışmalar kapsamında ortaya çıkarılacağı belirtildi.

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, konuya ilişkin değerlendirmesinde, tüm dünyada siber güvenlik ve yeni teknolojiler alanında insan kaynağının düşüklüğüne işaret ederek, "Türkiye'de siber güvenlik uzmanı az. Bu nedenle, şirketlerin iş birliği yapması gerekiyor. İmzaladığımız anlaşma iş ekosistemimizi daha da güçlendirecek." dedi. IntelProbe Yönetim Kurulu Başkanı Alper Özbilen de HAVELSAN ile iş birliği anlaşması yapmanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek, siber güvenlik alanında çok değerli ürün ve çözümlere HAVELSAN ile imza atacaklarını dile getirdi.