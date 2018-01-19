Türkiye'nin 'Silikon Vadisi' Büyümeye Devam Ediyor

Ege Üniversitesi, Türkiye'nin 'Silikon Vadisi' olarak da adlandırılan Ege Teknopark'ı bilişim ve teknolojinin kalbi yapmak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Türkiye’nin yüzde 100 üniversite sermayeli tek teknoparkı olduklarını ve gelen talepler doğrultusunda ikinci teknopark projesi üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Başta İzmir olmak üzere Türkiye'nin en önemli cazibe noktalarından bir tanesi olan Ege Teknopark, akademisyenleri, sanayi firmalarıyla bir araya getirerek birbirinden önemli projelere imza atıyor.

Rektörlük tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ege Teknopark'ın kapasitesini artırmak için kullanılacak alana ilişkin ödenek talebinin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca kabul edildiği belirtildi. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Budak, Ege Bölgesi'nde ve İzmir’de tüm sanayicilerle işbirliği içerisinde olduklarını ve çalışmalarını bu yönde gerçekleştirdiklerini aktardı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile önemli bir görüşme kaydettiklerini ve yeni teknopark ile ilgili destek sözü aldıklarını belirten Prof. Dr. Budak, "Akademik potansiyelimizi sanayicilerle daha hareketli bir hale getirerek bu hareketliliğin bir ürüne dönüşmesi anlamında da ikinci teknoparka ihtiyacımız vardı. Küçük bir silikon vadisi olarak nitelendirilecek olan bu bölgeyi kısa sürede hizmete açmayı düşünüyoruz" yorumunda bulundu.

Türkiye'nin 2023 hedefine katkı sağlamak istediklerini söyleyen Budak, mevcut teknopark alanının yüzde 98 oranında dolduğunu, bu yüzden gelen talepler doğrultusunda ikinci teknopark projesi hazırladıklarını aktardı.