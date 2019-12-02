Türkiye'nin Tarihi Yapılarını Harita Üzerine Toplandı

Türkiye, tarihi eser ve kültür varlığı konusunda dünyanın sayılı ülkelerinden bir tanesi olarak rahatça isimlendirilebilir. Herkes tarafından bilinen eserlerin yanı sıra daha önce duymadığınız harika yapılar da ülkemizin ücra köşelerinde ziyaretçilerini beklemeye devam ediyor. Hazırlanan Kültür Envanteri isimli internet sitesi ise görülecek yerleri harita üzerine dökerek, bütün yapıları karşınıza çıkarmaya çalışıyor.

Caner Cangül tarafından hazırlanan kulturenvanteri.com adresindeki internet sitesi, içerisinde 7700'den fazla eseri barındırıyor. Henüz prototip aşamasında olduğu dile getirilen site, buna rağmen daha önce muhtemelen görmediğiniz onlarca yapıyı gözler önüne serebiliyor.

Hemen yukarıda gördüğünüz gibi internet sitesi, arama yaptığınız yerlerde sisteme ekli olan bütün kültür varlığını karşınıza çıkarıyor ve bunların tam adreslerini kullanıcısına sunuyor.

Yapılacak güncellemelerle eksiksiz bir harita ortaya çıkarılmaya çalışılacağını dile getiren yapımcılar, çeşitli desteklerle Şehzade Külliyesi sayfasında gördüğünüz gibi her esere detaylı bilgilerin de eklenmeye çalışılacağını aktarıyorlar.