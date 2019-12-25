Türkiye'nin Yeni Avcıları Sahaya Çıktı: İşte Kaplan ve Pars

Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi kapsamında geliştirilenm Pars ve Kaplan modellerinin ilk sürümleri teslim edildi.

Pars 4x4 STA ve Kaplan STA

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir katılımı ile gerçekleşen etkinlikte STA Projesi kapsamında ilk ürünlerin teslimatı gerçekleşti. Bu proje kapsamında geliştirilen Pars 4x4 STA ve Kaplan STA etkinlik kapsamında ziyaretçilere sergilendi. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kullanıma sunulacak olan bu araçlar ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak düzenlendi ve tasarlandı.

Her iki araç da üst tarafında yeni nesil tank savar kuleleri barındırıyor. Bununla birlikte araçlara makineli tüfek gibi silahlar da entegre edilmiş durumda. Bu silahların hepsi içeriden kontrol edilebiliyor. Genel olarak hem içte hem de dışta son teknoloji malzemeler ve ekipmanlar ile donatılan bu iki aracın kendi alanlarında öne çıktığını söyleyebiliriz.

Pars'a baktığımızda tekerlek tipli bir araç ile karşılaşıyoruz. Bu aracın ağırlığı yaklaşık olarak 12.3 ton civarında. Bu ağırlığın en büyük sebebinin ise zırh olduğunu söyleyebiliriz. Normal yollarda 110 km / s hızlara ulaşabilen Pars, arazi yollarında 65 km / s hızlarına ulaşabiliyor.

Bununla birlikte Kaplan'a baktığımızda palet tipli bir araç görüyoruz. Kaplan diğer araca göre daha ağır. Yaklaşık olarak 17.8 ton ağırlığında. Bu araç ise normal yollarda 60 km / s hızlara ulaşabiliyorken arazi yollarında ise 40 km / s hızlara ulaşabiliyor Her iki araç da deniz hariç olmak üzere su içerisinde hareket kabiliyetine sahip. Bunu sıradan bir olay gibi görmemeniz adına su araç boyunu geçse dahi hareket edebildiklerini vurgulayalım.

Bu proje kapsamında 2022 yılına kadar 184 adet Kaplan ve 76 adet Pars olmak üzere toplam 260 adet aracın TSK bünyesine teslim edilmesi planlanıyor.