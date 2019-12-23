Türkiye'nin Yeni Gözdesi: İnternetten Araç Satmak

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) yayınladığı verilere göre Türk kullanıcıların 2019 yılındaki gözdesi internet üzerinden araç alıp satmak olmuş durumda. Geçtiğimiz seneye göre sıfır araç satışlarında düşüş yaşanırken ikinci el arabalara rağbet artıyor.

Kasım ayında büyük artış gösteren ve rekor seviyeye ulaşan ikinci el araba satışı, Ekim'e oranla yüzde 1 oranında büyüdü ve yalnızca bir ayda 164 bin 219 adet satış gerçekleşti. Yılın diğer bölümlerinde ise yüzde 8,2 büyüme yaşandı ve toplamda 1 milyon 595 bin 64 adet araba satışı yaşandı.

İlandan kalkan araçları "satıldı" diye nitelendiren ODD verileri, bir ay içerisinde yüzde 94'lük satışın yaşandığını belirtti. Ayrıca sıfır araç satışında ise geçtiğimiz yıla oranla yüzde 28 gerileme yaşandı. Yüksek vergiler ve arabaların yüksek fiyatlandırılması gibi sebeplerden dolayı sıfır araç satışlarının düştüğüne inanılıyorken, araç sahiplerinin ikinci el pazarına yöneldiğini belirtelim.

Bunların haricinde 2019'da fiyatı en çok artan araç segmentinin C-Sedan olduğu ifade edildi. Yıl içerisinde yüzde 18,5 kadar fiyat artışı yaşayan C-Sedan'ın haricinde en az fiyatı artışının ise yüzde 5.8 ile E segmentinde görüldüğü aktarıldı. 2020 yılında da ikinci el pazarına ilginin devam etmesini bekleniyor.