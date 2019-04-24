Türkiye’nin Zihinsel Engellilere Yönelik İlk YouTube Kanalı Açıldı

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de zihinsel engelli bireyler bulunuyor. Nüfusları yaklaşık olarak 8 buçuk milyon olan zihinsel engelliler, daha önceden YouTube platformunda kendileri için yer bulamıyordu. 16 Nisan’da ILS Vision desteği ile yayına başlayan Farkadaş TV, tüm programlarında toplumda engelli olarak tanımlanan bireylerin yer aldığı ilk Youtube kanalı oldu.

Dünyanın en çok ziyaret edilen sosyal medya platformlarının YouTube, elbetteki zihinsel engellileri de düşünecekti. Türkiye'deki 8 buçuk milyon engelli nüfusuna rağmen daha önce böyle bir kanalın açılmamış olması ise aslında üzücü. Bu kanal, önemli bir farkındalık yaratmak ile birlikte eğlenceli içeriklere de sahip olacak.

Bu kanalda herşeyi bulmak mümkün

kültür sanat, aktüel, talk show, spor ve engelli hakları gibi birçok kategori altında bu kanalda içerikler bulmanız mümkün. Türkiye'nin zihinsel engellilere yönelik bu ilk YouTube kanalı, oldukça canlı ve hareketli bir anlatıma da sahip. Sıkıcı konular ve görseller yerine, son derece renkli içerikler sunuluyor.

İsmail Tan Aytıs ve Hakan Kural tarafından sunulan tolk show, eğer iyi bir başarı yakalarsa belki de ilerleyen dönemlerde TV ekranlarında da kendisine yer bulabilecek. Şu an için bu pek mümkün gözükmese bile, kanalın izlenme sayısı umut verici.

Henüz yeni olan bu kanalın yayınladığı ilk içeriğe aşağıdaki videodan ulaşabilirsiniz. Bu YouTube kanalı ile ilgili düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.