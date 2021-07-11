İçişleri Bakanlığı Türkiye Nüfus Haritasını Açıkladı

İçişleri Bakanlığı, TÜİK verileri ile Türkiye'nin nüfus haritasını çıkardı. Harita kapsamında bölgelerde yaşayan nüfus ve bu nüfusun özellikleri açıklandı. Marmara'nın en kalabalık bölge olduğu ifade edildi.

Türkiye'nin nüfus haritası 2021'de değişti

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) tarafından toplanan veriler sonucunda Türkiye'nin nüfus haritası oluşturuldu. Haritaya göre Türkiye'de nüfus yoğunluğu en yüksek bölge 24 milyon 899 bin 126 kişi ile Marmara olurken, en düşük bölgenin ise 6 milyon 513 bin 106 kişinin yaşadığı Doğu Anadolu olduğu aktarıldı.

İç Anadolu nüfusu 12 milyon 896 bin 255, Akdeniz nüfusu 10 milyon 584 bin 506, Ege nüfusu 10 milyon 477 bin 153, Güneydoğu Anadolu nüfusu 8 milyon 576 bin 391, Karadeniz nüfusu ise 7 milyon 696 bin 132 olarak kayıtlara geçti.

TÜİK verileri illere göre nüfus dağılımını da içeriyordu. Buna göre ilk sırada 14 milyon 820 bin 355 kişinin yaşadığı İstanbul yer alıyor. İstanbul'u; 5 milyon 452 bin 320 nüfus ile başkent Ankara, 4 milyon 308 bin 112 ile İzmir, 3 milyon 60 bin 177 ile Bursa ve 2 milyon 442 bin 488 nüfus ile Antalya takip ediyor.

Türkiye'nin en az nüfusa sahip illeri arasında ise Doğu bölgeleri yer alıyor. 78 bin 324 nüfuslu Bayburt, 88 bin 534 nüfuslu Tunceli, 94 bin 586 nüfuslu Ardahan ve 138 bin 632 nüfuslu Kilis listenin sonunda bulunuyor.

Bölgelerin kadın-erkek dağılımında da Marmara en kalabalık bölge: 12 milyon 483 bin 740 erkek, 12 milyon 415 bin 386 kadın yaşıyor.

İç Anadolu'da 6 milyon 407 bin 291 erkek, 6 milyon 488 bin 964 kadın, Akdeniz'de 5 milyon 214 bin 804 erkek, 5 milyon 269 bin 702 kadın, Güneydoğu Anadolu'da 4 milyon 333 bin 219 erkek, 4 milyon 243 bin 172 kadın, Karadeniz'de 3 milyon 828 bin 53 erkek, 3 milyon 868 bin 79 kadın, Doğu Anadolu'da 3 milyon 308 bin 921 erkek, 3 milyon 204 bin 185 kadın nüfusu yer alıyor.

Genç ve yaşlı nüfus nerede yaşıyor?

Türkiye'deki 0-17 yaş aralığının bölgelere dağılımı ise haritadaki bir diğer detay. En fazla genç nüfus 6 milyon 76 bin 943 ile Marmara'ya yerleşmiş durumda. Güneydoğu Anadolu 3 milyon 300 bin 970, İç Anadolu 3 milyon 194 bin 725, Akdeniz 2 milyon 921 bin, Ege 2 milyon 322 bin 319, Doğu Anadolu 2 milyon 169 bin 800, Karadeniz'de 1 milyon 659 bin 409 kişi genç nüfusu oluşturuyor.

Marmara 429 bin 781 ile, 80 yaş ve üstü nüfusun en yüksek olduğu bölge olarak öne çıkıyor. 267 bin 637 kişilik Ege, 264 bin 426 kişilik İç Anadolu, 244 bin 535 kişilik Karadeniz, 185 bin 443 kişilik Akdeniz, 97 bin 588 kişilik Doğu Anadolu arka arka diziliyor. 80 yaş ve üstü nüfusun en düşük yoğunluğu 88 bin 511 kişilik Güneydoğu Anadolu.