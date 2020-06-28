Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Hizmet Vermeye Başlıyor

Dünya çapında büyük bir gelişme yakalayan elektronik paralar ve diğer ödeme yöntemleri hükümetin yakın takibi altında. Özellikle de bunların belirli bir düzene oturtulması amaçlanıyor.

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği, muhtemelen adını ilk defa duyacağınız bir kurumdur. Henüz yeni kurulmuş olması ile birlikte, görev ve yetkileri bakımından tam bir netlik kazandığı söylenemez. Resmi gazetede göre ve esasları yayınlanmasına rağmen bu kuruluşun nasıl bir hizmet vereceği henüz net olarak bilinmiyor.

Resmi gazete yazısı ile göreve başladı

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği'nin organları, görev ve yetkileri ile çalışma ilke, usul ve esasları belirli bir düzene oturtularak yol haritası belirlendi.

Merkezi İstanbul olan birlik, "Üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılayarak mesleki faaliyetleri kolaylaştırmak, birbirleri, temsilcileri ve müşteri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak, üyelerin dayanışma içerisinde çalışmasını, iktisadi menfaatlerinin korunmasını ve mesleki konularda gelişimini sağlamak, üyeler arasında rekabetçi ortamın korunmasını, haksız rekabetin önlenmesini ve ödemeler alanının geliştirilmesini temin etmek" gibi görevleri olduğu söylendi.

Elektronik Ödeme Sistemleri ile ilgili yaşadığınız sorunlar oldu mu? Sizce bu tür kuruluşlar müşterilerin yaşayacağı problemleri çözebilecek mi? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.