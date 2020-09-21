Türkiye Ofisini Kapatma Kararı Alan Yandex'ten İlk Açıklama

Geçtiğimiz günlerde Yandex'in Türkiye ofisini kapatma kararı aldığı iddiasını sizlerle paylaşmıştık. Yandex Türkiye tarafından konu ile alakalı resmi bir açıklama yapıldı. İşte merak edilen detaylar.

Yandex Türkiye Ofisini Kapatıyor: Şimdi Ne Olacak?

Kullanıcılar Twitter hesapları üzerinden Yandex Türkiye'ye ofislerinin kapanıp kapanmayacağını sordu. Yandex Türkiye ekibi tarafından sorulan sorulara yanıt verildi. Yandex Türkiye ekibi kullanıcılara şu yanıtı verdi:

"Merhaba, sadece Yandex Türkiye ofisi kapanacaktır. Merak etmeyiniz, Navigasyon, Arama motoru vb. gibi tüm Hizmetlerimiz, daha önce olduğu gibi Türkiye'de de mevcut olmaya devam edecektir."

Merhaba, sadece Yandex Türkiye ofisi kapanacaktır. Merak etmeyiniz, Navigasyon, Arama motoru vb. gibi tüm Hizmetlerimiz, daha önce olduğu gibi Türkiye'de de mevcut olmaya devam edecektir. — Yandex.Türkiye (@YandexComTr) September 20, 2020

Yapılan açıklamadan da anlaşılacağı üzere Yandex sadece Türkiye ofisini kapatıyor. Navigasyon, arama motoru, mail vb. tüm hizmetler Türkiye'de kullanıma açık olacak. Herhangi bir aksaklık veya kapanma söz konusu olmayacak.

Sizler Yandex'in Türkiye ofisini kapatma kararı alması hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!