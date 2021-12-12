Türkiye'de 6 Kişide Omicron Varyantı Tespit Edildi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Omicron varyantının tespit edildiğini duyurdu. Yapılan duyuruda Omicron görülen iller de açıklandı. Bakan Koca tarafından yapılan açıklamaya ilişkin merak edilen detaylar haberimizde.

COVID-19, ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktı ve kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına aldı. Bu zamana kadar toplamda 270 milyon kişiye yeni tip koronavirüs bulaştı ve 5,3 milyon kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu.

Güney Afrika'da 24 Kasım tarihinde yeni bir varyant türü tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni varyantı Omicron olarak isimlendirdi. DSÖ tarafından yapılan açıklamada, yeni COVID-19 varyantı endişelendirici olarak nitelendirildi.

Yapılan incelemelerde başak proteinindeki 32 farklı mutasyon, COVID-19'un hücreleri enfekte etme ve yayılma kabiliyetini önemli ölçüde arttırabilir. Ayrıca bağışıklık hücrelerinin virüse saldırmasını daha zor hale getirebilir.

Türkiye'de Omicron Varyantı Görülen İller

İstanbul (1 vaka)

İzmir (5 vaka)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, altı kişide Omicron varyantının tespit edildiğini açıkladı. Bakan Koca, tespit edilen vakaların bir tanesinin İstanbul'da, 5 tanesinin ise İzmir'de olduğunu söyledi. Bu vakaların hastane ihtiyacının olmadığını ifade eden Bakan Koca, açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Son derece belirtileri hafif, ayaktan takip edilen, herhangi bir sorunu olmayan hastalar."

Omicron Varyantının Belirtileri Neler?

Kas ağrısı

Yorgunluk

Kendini iyi hissetmeme

Hafif öksürük

Güney Afrika Tabipler Birliği (SAMA) Başkanı Dr. Angelique Coetzee, yeni varyantın belirtilerinin daha önceki vakalara kıyasla çok farklı ve çok hafif olduğunu söyledi. Dr. Coetzee, Omicron varyantına yakalanan hastaların hiçbirinde koku ya da tat alma duyusunda bir kaybın yaşanmadığını ifade etti.

SAMA Başkanı Dr. Coetzee, hastalarda bir veya iki gün boyunca kas ağrısı, hafif öksürük, yorgunluk ve kendini iyi hissetmeme belirtilerinin görüldüğünü açıkladı. Yapılan açıklamada, yeni varyanta yakalanan bazı vakaların şu anda evde tedavi edildiğini söyledi.

Imperial College London'da bir virolog olan Dr. Tom Peacock, geçtiğimiz haftalarda yeni varyant ile ilgili önemli bir açıklamada bulunmuştu. Başak proteininde inanılmaz derecede yüksek miktarda mutasyonların yer aldığını belirten Dr. Peacock, söz konusu varyantın dikkatli bir şekilde izlenmesi gerektiğinin altını çizmişti.