Türkiye'nin Ortalama İnternet Hızı Belli Oldu (Dünyada Kaçıncı?)

Türkiye'nin ortalama internet hızı 2020'de ne kadardı? Speedtest Intelligence tarafından ortaya konan son rapora göre G20 ülkelerinin mobil ve sabit geniş bant internet hız ortalamaları belli oldu. Türkiye'nin mobil ve sabit geniş bant internet hızı ise şu şekilde.

COVID-19 pandemisinin uzaktan çalışma ve uzaktan eğitime yol açmasıyla birlikte internet kullanım oranları rekor kırdı. Hatta birçok operatorör, artan kullanım baskısı altında internetin çökebileceğine dair büyük endişelere sahipti. Dünyanın farklı bölgelerinde değişen koşullar nedeniyle Speedtest Intelligence tarafından verileriyle internet performans grafiği çıkarıldı.

Speedtest Intelligence raporlarına göre birçok G20 ülkesinde mobil ortalama indirme hızları 2020'de düşüş yaşadı. İlkbaharda aydan aya düşüşler görülen ülkeler arasında Türkiye, Avustralya, Kanada, Fransa, Hindistan, İtalya, Suudi Arabistan, Güney Kore ve İspanya yer alıyor.

(mobil ortalama internet hızı)

Arjantin, Brezilya, Endonezya, Rusya ve Birleşik Krallık yalnızca çok küçük düşüşler gösterirken, Almanya, Meksika, Güney Afrika ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hızlar değişmeden kaldı veya arttı.

Mobil ortalama indirme hızlarındaki düşüşlere rağmen, neredeyse tüm G20 ülkeleri Aralık 2020'de mobilde daha yüksek indirme hızlarını yakalamayı başardı. Mobil üzerinden ortalama indirme hızı Çin'de yüzde 76,3,. Almanya'da yüzde 62,8, Amerika Birleşik Devletleri'nde yüzde 56,9, Güney Kore'de yüzde 55,5 ve Suudi Arabistan'da yüzde 48 artış kaydetti. Ancak Türkiye, aynı dönemde mobil üzerinden indirme hızında yüzde 0,7 düşüş yaşadı.

Türkiye'nin ortalama internet hızı 2020'de ne kadardı?

Speedtest Intelligence'in ikinci raporuna göre de 2020 baharında birçok ülkede sabit geniş bant ortalama indirme hızında kayda değer düşüşler yaşandı. Bu düşüşleri aylık olarak gören G20 ülkeleri arasında Arjantin, Kanada, Fransa, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Güney Kore, İspanya yer aldı. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Çin, Almanya ve Rusya ise bu süre zarfında aylık indirme hızında artış göstererek kullanıcılarını sevindirdi.

(sabit geniş bant ortalama internet hızı)

Sabit geniş bant ortalama indirme hızı 2020 yılında Brezilya'da yüzde 51,9, Fransa'da yüzde 48,3, Japonya'da yüzde 46,5, Suudi Arabistan'da yüzde 43,7 ve Güney Afrika'da yüzde 40 artış göstererek rekor kırmayı başardı.

Bu testlerin; aydan aya, internetin bağlı olduğu bölgeye veya operatörlerin bağlantı sorunları göz önüne alınmadan değerlendirildiğini de hatırlatmak gerekiyor. İnternet bağlantınızın şu anda nasıl performans gösterdiğini merak ediyorsanız bu adrese giderek internetinizi test edebilirsiniz.