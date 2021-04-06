Türkiye'de Otomatik Vites Tercihi Yükseliyor: Veriler Açıklandı

Türkiye'de otomatik vites tercihi ile ilgili veriler paylaşıldı. Otomatik vites otomobillerin toplam pazardaki payının kaç olduğu ve ne kadar artış yaşandığı belli oldu.

Türkiye'de Otomatik Vites Tercihi Yükseliyor

AA muhabiri, Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerini derledi ve paylaştı. Türkiye'de otomatik vitesli otomobil satışlarının bu yılın ilk üç aylık dönemiyle geçen yılın aynı dönemi kıyaslandığında yüzde 68,17 artışla 119 bin 772'ye yükseldiği duyuruldu.

Mart ayı sonunda otomatik vitesli otomobiller 119 bin 772 adetle yüzde 76,5 paya sahip olurken, manuel vitesli otomobillerin payı 36 bin 692 adetle yüzde 23,5 olarak belirlendi. Bu dönemde satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites olarak kayıtlara geçti.

2020 yılının Ocak ile Mart ayları arasında 71 bin 220 adet olan otomatik vitesli otomobil satışları, bu yılın aynı döneminde 119 bin 772'ye yükseldi. Otomatik vites otomobillerin toplam pazardaki payının yüzde 71,5'ten yüzde 76,5'e çıktığı aktarılan bilgiler arasında bulunmakta.

Otomobillere Kur Zammı Gelecek

Otomobillere kur zammı yolda. Döviz kurunda yaşanan yükseliş sonrasında sektör temsilcileri tarafından açıklamalar geldi. Ocak ayından sonra şubat ayında da aylık bazda son 10 yılın satış rekoru kırılmıştı. Zam sonrasında araç satışlarında düşüş olacağı aktarılıyor.

Zammın en çok orta segmenti etileyeceği aktarılan bilgier arasında bulunuyor. Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi: