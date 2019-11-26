Türkiye Otomotiv Sektörü 40'ıncı Yılını Kutladı

Türkiye otomotiv sektörü uzun bir süredir geniş bir platformda hizmet vermeye devam ediyor. Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği'nin 40. kuruluş yılı anısına hazırladığı "Bir Tel Arabamız Vardı" belgeseli büyük bir ilgi gördü. İşte Otomotiv sektörünü ilgilendiren haberimizin detayları.

TAYSAD tarafından yapılan açıklamaya göre geçmiş dönem TAYSAD yönetim kurulu başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile Türk otomotiv sanayisinin önde gelen temsilcilerinin katıldığı gala bir belgesel ile taçlandırıldı. 1978 yılında 14 şirketin bir araya gelerek kurduğu TAYSAD otomotiv sanayisinin belkemiği oldu.

Türkiye otomotiv sektörü motivasyon buldu

Son günlerde otomotiv sektörünün pek iyi bir dönem geçirdiğini söylemek mümkün değil. Bu nedenle otomotiv sektöründe yatırım yapan kişilerin genellikle motivasyona ihtiyacı oluyor. Bu motivasyon sektörün önde gelen kişilerinin bir araya gelmesi ile oluştu.

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, "Bu kitapla birlikte görsel arşivimiz için bir de belgesel hazırladık. TAYSAD olarak 'Bir Tel Arabamız Vardı' belgeseli ile hem Türk tedarik sanayinin tarihini kayıt altına almak hem de sanayi tarihi konusundaki eksikliği gidermek hususunda, üye şirketlerimize ve paydaşlarımız olan STK'lara ilham vererek daha iyisi için yarışmayı tetiklemek istedik. Sonuçta, geçmiş dönem başkanlarımız ile başkan vekillerimizle bir söyleşi zinciri şeklinde güzel bir hatıra ortaya çıktı. Bu çalışmaya görüşleriyle, hatıratlarıyla katkıda bulunan değerli başkanlarımıza ve yapımda emeği geçen arkadaşlarımız ile yönetmenimize teşekkürlerimi sunuyorum." İfadelerine yer verdi.

Belgesel ve kitap Türkiye'de çalışmalar yürüten otomotiv temsilcileri için önemli bir rehber kaynak oldu. Peki sizce Türkiye'de otomotiv sektörü yeniden güçlü bir konuma ulaşabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.