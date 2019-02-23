Türkiye, Otonom Otomobil Üretecek Teknolojiye Sahip

Özellikle son yıllarda büyük rağbet gören ve otomotiv üreticilerinin gözdesi olan otonom araçlar hakkında iddialı bir açıklama geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Türkiye'nin de bu araçları üretebileceğini işaret etti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Salonu'nda düzenlenen Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ar-Ge Proje Pazarı ve Bilecik OSB'leri Toplantısında konuşan Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, ülkemizdeki teknolojik gelişmeleri anlattı ve bu gelişmelerde gençlerin önemine vurgu yaptı. Birkaç yıl içerisinde yerli otomobilin geleceğini söyleyen Büyükdede, daha fazlasının da mümkün olduğunu belirtti.

"Artık yeni yapılan dönemde otomobil fabrikalarımız olsun, beyaz eşya tesislerimiz olsun, elektrik elektronik tesislerimiz olsun hepsi mekanik üretim kadar onun yanında endüstri 4.0'a uygun yazılımların yapıldığı uygun platformları üretmek en büyük hedef haline geldi" şeklinde konuşan Büyükdede, Türk gençliğinin teknolojiye meraklı olduğunu ve Türkiye'nin teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiğini ifade etti.

Ülkemizde insansız hava araçlarının haricinde insansız otomobilleri üretebilecek kapasitenin olduğunu söyleyen Büyükdede, yeni nesil otomobilleri yürüyen bilgisayar olarak adlandırdı. Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede konuşmasını şu şekilde tamamladı:

"İnşallah yeni üretmeye çalıştığımız otomobilimizde biz gerçekte yürüyen bir bilgisayarı yapmaya gayret ediyoruz. Yani donanımlı, teçhizatlı, üstündeki yapısı, algılama teknikleri, sensörleri, motor teknolojisi, elektrikli araçlara hızla geçiş oldu. Artık otomobil yok. Otomobilin dışında bir tane teneke kutu var ama teneke kutu değil, esas konu içindeki yürüyen bilgisayar"