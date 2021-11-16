Araştırma: Türkiye'nin Oyun Oynama Süresi Önemli Ölçüde Arttı

Türkiye'nin oyun oynama süresi ile ilgili oldukça önemli bir araştırma yapıldı. Digital Report dergisi ve DORinsight araştırma şirketi tarafından yapılan araştırmaya göre ülkemizde oyun oynamaya ayrılan zaman ciddi oranda arttı.

Türkiye'de Oyun Oynama Süresi %69 Arttı

Digital Report dergisi ve DORinsight araştırma şirketi, video oyunlarının oynanma oranına dair bir araştırma gerçekleştirdi. Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre Türkiye’de pandemi döneminde oyunlara yapılan harcamalar yüzde 48 arttı.

Ülkemizde oyunlara ayrılan zamanın yüzde 69 oranında arttığı açıklandı. Katılımcıların yüzde 35'lik kısmı günde 1-2 saatini oyunlara ayırırken yüzde 3’lük kısmı ise 6 saatten fazla video oyunu oynuyor. Katılımcıların yüzde 80'lik kısmının aktif olarak oyun oynadığı belirtildi.

Yapılan araştırma ile birlikte en fazla oynanan oyun türü de belli oldu. Katılımcıların büyük bir kısmı bulmaca oyunlarını tercih ettiğini ifade etti. Video oyunlarına harcamalarının ve oyuna ayrılan sürelerin artması ile ülkemizde güçlü bir sektör haline gelen oyun sektörüne 2021 yılının üçüncü çeyreğinde 10 adet yatırım gerçekleşti.

KPMG Türkiye ve girişim sermayesi şirketi 212 iş birliği ile hazırlanan Girişim Ekosistemi Yatırımları Raporu’na göre yatırım adedinde oyun şirketlerini 7 işlem ile pazaryeri, 6 işlem ile deeptech (derin teknoloji) ve SaaS (hizmet olarak yazılım) sektörlerindeki şirketler takip etti.

Oyun sektöründeki büyüme eğiliminin önümüzdeki yıllarda artarak devam edeceğini belirten IFASTURK Eğitim, Ar-Ge ve Destek Kurucusu Mesut Şenel, 2025 yılında App Store'da yüzde 42, Google Play Store'da ise yüzde 71'lik oran ile en fazla gelir sağlayan kategorinin oyun olacağına yönelik bir beklentinin olduğunu söyledi.

Dünya genelinde hızlı şekilde büyüyen oyun sektörünün Türkiye’de de oldukça büyük bir sıçrama yaşadığını ifade eden Şenel, "Bilgisayar oyunu, mobil oyun ve uygulama alanında üretim yapmak isteyen girişimcileri devlet destekleri, hibeler ve teşvikler konusundaki tecrübelerimizle destekleyerek markalaşma yolunda ilerlemelerine katkıda bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

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