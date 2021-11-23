Türkiye Pazarında Satılmaya Başlayan Yeni HUAWEI Ürünleri

Türkiye pazarında satışa çıkan yeni Huawei ürünleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Yakın zaman önce mağazalarda kendine yer bulan ürünler arasında laptop, telefon, saat ve monitör gibi çok geniş bir yelpaze yer alıyor.

Çin'in en büyük teknoloji üreticilerinden Huawei, akıllı telefonla başladığı yolculuğunda ürün gamını inanılmaz derecede genişletmişti. Akıllı telefonlarını destekleyecek ürünlerin yanı sıra farklı alanlarda da geliştirmeler yaparak, farklı müşterilere ulaşmayı başarmıştı.

Yakın zaman önce düzenlediği etkinlik ile birçok farklı modelini tanıtan şirket, tanıttığı birçok ürünü Türkiye'ye de getirdi. Bugün yapılan açıklama ile birlikte iki ay kadar önce gün yüzüne çıkan yeni Huawei ürünlerinin neredeyse tamamının Türkiye'de de satın alınabilir olduğu aktarıldı.

HUAWEI Tüketici Elektroniği Grubu Türkiye Ülke Müdürü Allen Yao yaptığı konuşmada “Pandemi maalesef hala etkisini göstermeye devam ediyor ancak hepimiz bu süreçte değerli deneyimler kazandık; işimizi ve hayatımızı nasıl dijitalleştireceğimiz konusunda önemli adımlar attık. Bu adımlar ise Huawei'nin en büyük iş kollarından tablet ve dizüstü bilgisayar ürün gruplarında beklentilerimizin üzerinde büyüme ile sonuçlandı. Türkiye bizim için stratejik ülkelerden biri ve küresel olarak baktığımızda ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Tüketicilere hayatlarını kolaylaştıracak ürünler sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Türkiye Pazarında Satışa Çıkan Huawei Ürünleri Listesi

Şirketin ülkemizde sunduğu en ilginç ürünlerin başında ise yeni kablosuz kulaklığı FreeBuds Lipstick geliyor. Rujları andıran tasarımı ile dikkatleri çekmeyi başaran kulaklığa dair detayları ise hemen yukarıda yer alan videodan görebilirsiniz. Ayrıca videoda Viyana'da düzenlenen Huawei tanıtım etkinliği hakkında da bilgi alabilirsiniz. Listenin devamında yer alan ürünler ise şöyle sıralanıyor:

HUAWEI MateBook 14s, etkileyici bir görsel deneyim yaratan çok ince gövde tasarımıyla üretkenlik dostu 3:2 en boy oranına sahip 2.5K dokunmatik FullView Ekrana sahip. Dizüstü bilgisayar, hızlı ve sorunsuz performans için standart voltajda yeni 11. Nesil Intel Core İşlemci ile çalışıyor. HUAWEI Sound desteği ile tweeter ve woofer'lara sahip dörtlü hoparlör sistemi sayesinde ses kalitesi önceki nesillere göre büyük ölçüde iyileştirildi. 1,5 mm'lik tuş hareket alanı sağlayan klavyesi ile HUAWEI MateBook 14s'de yazmak büyük bir zevke dönülüyor. Ayrıca çok çeşitli cihazlarla iş birliği yapabilmesi, HUAWEI MateBook 14s'i iş ve günlük görevlerin üstesinden gelmek için mükemmel bir araç haline getiriyor.

HUAWEI WATCH GT 3, HarmonyOS 2.0 işletim sistemiyle artık daha dinamik ve akıllı. Şık görünümü, kapsamlı geliştirmeleri ve yeni arayüz tasarımının yanı sıra TruSeen 5.0+ ile daha doğru sağlık ve fitness izleme, 14 günlük pil ömrü ve Akıllı Dinamik Ayarlama Planı ile akıllı saatlerin zirve noktasını temsil ediyor. Yepyeni HUAWEI WATCH GT 3, sağlık izleme ve bilimsel eğitimde bir başka atılımı gerçekleştiriyor. Tüketiciler için hayatı daha kolay ve rahat hale getirmek için bilimsel verileri kullanarak fitness hedeflerine ulaşmalarına yardım ediyor.

HUAWEI nova 9, yüksek kaliteli fotoğraflar çekmek için yüksek ışık hassasiyeti sağlayan 1/1,56 inç sensöre sahip 50MP RYYB Ultra Vision ana kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera, 2MP derinlik kamerası, 4cm makro kamera ve 32MP ön kamera ile donatıldı. Artık günün hangi saatinde olursa olsun, istenildiği anda yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekilebilir. Buna HUAWEI'nin benzersiz Süper Gece Selfie algoritması ile fotoğraflardaki dijital gürültüyü azaltan ve arka planı yeniden oluşturan Gece Portre Modu eklendiğinde, karşımıza gece fotoğrafçılığı için mükemmel bir kamera çıkıyor. Gece manzara çekimleri veya gece portreleri olsun, görüntüler parlak ancak aşırı pozlanmış olmuyor; görüntünün daha karanlık alanlarında gizlenmiş ayrıntılar da ön plana çıkıyor. Eklenen diğer çözümler arasında 120Hz Orijinal Renk Kavisli Ekran, güçlü işlemci, mükemmel pil ömrü ve 66W HUAWEI SuperCharge yer alıyor. Gelişmiş işlevlerin tümü, nova 9’u yoğun bir yaşam tarzına sahip modern tüketiciler için mükemmel bir akıllı telefon haline getiriyor.

HUAWEI FreeBuds Lipstick, HUAWEI'nin Paris Estetik Araştırma Merkezi'nde global lüks, moda, otomotiv, dijital ve marka stratejisi endüstrilerinden bir grup çok uluslu tasarımcının izlerini taşıyor. HUAWEI FreeBuds Lipstick, tasarım süreçlerinde asalet ve lüksü yorumlarken, muhteşem paslanmaz çelik gövde, yuvarlak kavisler ve ince çizgi işlemesiyle uyum ve zarafete saygı duruşunda bulunuyor. HUAWEI FreeBuds Lipstick'in paslanmaz çelik şarj kutusu ayna kadar pürüzsüz bir yüzey elde etmek için cilalamanın yanı sıra 30 farklı işlem kullanılarak üretildi. Manyetik dizayna sahip şarj kutusu ayrıca aşınmaya da dayanıklı. HUAWEI FreeBuds Lipstick, gizemi temsil eden siyah, lüksü simgeleyen altın, tutku ve çekiciliği ifade eden kırmızı ile klasik ruj tasarımını kulaklıkta buluşturuyor.

HUAWEI MateView GT, Huawei'nin ilk kavisli monitörü. 21:9 oranında 34 inç ekran ve 3440x1440 çözünürlüğü destekleyen monitör, oyun keyfini en üst düzeye çıkarmak ve oyuncular için sürükleyici bir eğlence deneyimi yaratmak için tasarlandı. Renk performansı açısından HUAWEI MateView GT, DCI-P3 renk alanını desteklediği için oyunlar ve video düzenleme için renk doğruluğunu artırıyor. Her bir panel, Delta E değeri <2 olacak şekilde profesyonel olarak fabrikada kalibre edilerek piyasaya sunuluyor. Ayrıca, HUAWEI MateView GT, içeriği daha gerçekçi hale getirmek için 350 nits maksimum parlaklığı ve 4000:1 kontrast oranının yanı sıra HDR 10'u da destekliyor.