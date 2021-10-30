Türkiye'de İlk Kez Podcast Ödülleri Düzenleniyor!
Power'ın girişimi ile Türkiye'de ilk kez Podcast Ödülleri düzenleniyor. Peki, 2021 yılının ödüllü oylamasına hangi podcast'ler aday oldu? İşte bütün detaylar!
Power, Türkiye'de ilk kez Podcast Ödülleri düzenliyor. Türkiye'de ilk olarak 2019 ve 2020 yıllarında Podcast Festivali'ni düzenleyen Power Group, bu ödülleri ile etkisi her geçen gün artan ve aynı doğrultuda hareket ederek özellikle son dönemde daha da geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan podcast'lere verdiği desteği arttırıyor.
Toplam 16 kategorideki aday, podcast'ler, powerapp.com.tr ve mobil PowerApp uygulaması üzerinde dinleyicilerin oylamasına sunuluyor.
Power Podcast Ödülleri'nde oylama, 14 Kasım tarihine kadar devam edecek. Dinleyiciler, düzenlenen yarışma sayesinde hem yeni podcast'leri keşfetme hem de takipçisi olduğu podcast'i oylama şansına sahip. 16 kazananın yanı sıra bir de özel ödülün sahibini bulacak.
Facebook Podcast Çıkış Tarihi ve Detayları Belli Oldu
Facebook podcast özelliği için kollarını sıvadı. Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan sosyal medya platformuna podcastin ne zaman ekleneceği belli oldu.
Türkiye'nin İlk Podcast Ödülleri İçin Aday Listesi
Power Podcast Ödülleri 2021 aday listesinde şu isimler yer alıyor:
En Güçlü Bilim Podcasti Adayları
- Açık Bilim Podcast
- Açık Bilinç
- Esmiyor
- Evrim Ağacı ile Bilime Dair Her Şey!
- Gelecek Bilimde
- Teknoloji ve Bilim Notları
En Güçlü Çıkış Yapan Podcast Adayları
- Aposto! Altı Otuz
- Bi Gidene Soralım | Türkçe Podcast
- Gülünecek Bir Şey Göremiyorum
- Meksika Açmazı
- Mitolojik İnciler
- Ortamlarda Satılacak Bilgi
En İyi Güçlü Kültür (Toplum Kültür) Podcasti Adayları
- Bi Gidene Soralım | Türkçe Podcast
- Bu Mu Yani?
- Fularsız Entellik
- Nasıl Olunur
- Nereden Başlasam?
- Özgür Mumcu ve Eray Özer’le Yeni Haller
En Güçlü Haber Podcasti Adayları
- Açık Gazete
- Aposto! Altı Otuz
- Kısa Dalga Podcast
- Medyascope Podcast
- Trend Topic
- Unsal Unlu
En Güçlü Hayat Tarzı ve Kişisel Gelişim Podcasti Adayları
- Anormal Şartlar Altında
- Bilinçli Geyik | Yasemin Yapanar
- Kendine İyi Davran
- Mental Klitoris
- Merdiven Altı Terapi
- umarim annem dinlemez
En Güçlü İş Dünyası ve Girişimcilik Podcasti Adayları
- Bir Yaşam Felsefesi Olarak Girişimcili
- Dünya Trendleri
- girişimci muhabbeti
- Lumost
- Tüketime Övgü
- Üretim Bandı
En Güçlü Komedi - Eğlence Podcasti Adayları
- Biraz Konuşabilir miyiz?
- Bunu ben de yaparım
- Deniz Göktaş’a Ayıracak Vaktim Yok
- KALT'ın Podcast'i
- Mesut Süre ile Rabarba
- O Tarz Mı?
En Güçlü Kurgu Podcasti Adayları
- Binbir Gece Masalları
- Denge’m
- Gerisi Hikaye Korku Konuşmaları
- K’nın Sesi
- Kefe
- Zamanaltı: Bir Podcast Tiyatrosu
En Güçlü Markalı Podcast İçeriği Adayları
- BANA YARINDAN BAHSEDER MİSİN?
- Geleceği Konuşalım
- Mehmet Gürs İle İyi Yemek
- Tüm Zamanların En Yükseği
- Vaillant ile Kafa Rahatlatan Sohbetler
- Vodafone Red Academy Podcast
En Güçlü Müzik Podcasti Adayları
- Anksiyeteli Müzik Sohbetleri
- Chorus
- Dip Gürültüsü
- Laflijazz
- Şehir ve Ritim
- Yine Yeni Yeniden 90’lar
En Güçlü Podcast Kapağı Adayları
- Fularsız Entellik
- Mental Klitoris
- O Tarz Mı?
- Özgür Mumcu ve Eray Özer’le Yeni Haller
- Yeni Medya 451
- Zihnimin Kıvrımları
En Güçlü Sanat Podcasti Adayları
- Art-Niyet
- Ben Okurum
- FilmLoverss Radyo
- Kıraathane
- Sanat Gezegeni İyileştirebilir mi?
- Tasarım Bienali Sohbetleri
En Güçlü Ses – Jingle Tasarımı Adayları
- Anormal Şartlar Altında
- İstanbul Ansiklopedisi
- K’nın Sesi
- KALT'ın Podcast'i
- umarim annem dinlemez
- Uyku Öncesi: Karanlık Masallar
En Güçlü Spor Podcasti Adayları
- Ada Sahilleri
- Farklı Kaydet Podcast
- Pick n Pod
- Potacast
- Raket Servis | Tenis Podcasti
- Vasıtalar
En Güçlü Teknoloji Podcasti Adayları
- Barış Özcan ile 111 Hz
- Ha Geldi, Ha Gelecek!
- Haftalık Gündem Değerlendirmesi
- Üretim Bandı
- Yeni Medya 451
- Zihnimin Kıvrımları
Yılın En Güçlü Podcast Adayları
- Fularsız Entellik
- Merdiven Altı Terapi
- Nasıl Olunur
- O Tarz Mı?
- Özgür Mumcu ve Eray Özer’leYeni Haller
- Yeni Medya 451
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