Türkiye'de İlk Kez Podcast Ödülleri Düzenleniyor!

Power, Türkiye'de ilk kez Podcast Ödülleri düzenliyor. Türkiye'de ilk olarak 2019 ve 2020 yıllarında Podcast Festivali'ni düzenleyen Power Group, bu ödülleri ile etkisi her geçen gün artan ve aynı doğrultuda hareket ederek özellikle son dönemde daha da geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan podcast'lere verdiği desteği arttırıyor.

Toplam 16 kategorideki aday, podcast'ler, powerapp.com.tr ve mobil PowerApp uygulaması üzerinde dinleyicilerin oylamasına sunuluyor.

Power Podcast Ödülleri'nde oylama, 14 Kasım tarihine kadar devam edecek. Dinleyiciler, düzenlenen yarışma sayesinde hem yeni podcast'leri keşfetme hem de takipçisi olduğu podcast'i oylama şansına sahip. 16 kazananın yanı sıra bir de özel ödülün sahibini bulacak.

Türkiye'nin İlk Podcast Ödülleri İçin Aday Listesi

Power Podcast Ödülleri 2021 aday listesinde şu isimler yer alıyor:

En Güçlü Bilim Podcasti Adayları

Açık Bilim Podcast Açık Bilinç Esmiyor Evrim Ağacı ile Bilime Dair Her Şey! Gelecek Bilimde Teknoloji ve Bilim Notları

En Güçlü Çıkış Yapan Podcast Adayları

Aposto! Altı Otuz Bi Gidene Soralım | Türkçe Podcast Gülünecek Bir Şey Göremiyorum Meksika Açmazı Mitolojik İnciler Ortamlarda Satılacak Bilgi

En İyi Güçlü Kültür (Toplum Kültür) Podcasti Adayları

Bi Gidene Soralım | Türkçe Podcast Bu Mu Yani? Fularsız Entellik Nasıl Olunur Nereden Başlasam? Özgür Mumcu ve Eray Özer’le Yeni Haller

En Güçlü Haber Podcasti Adayları

Açık Gazete Aposto! Altı Otuz Kısa Dalga Podcast Medyascope Podcast Trend Topic Unsal Unlu

En Güçlü Hayat Tarzı ve Kişisel Gelişim Podcasti Adayları

Anormal Şartlar Altında Bilinçli Geyik | Yasemin Yapanar Kendine İyi Davran Mental Klitoris Merdiven Altı Terapi umarim annem dinlemez

En Güçlü İş Dünyası ve Girişimcilik Podcasti Adayları

Bir Yaşam Felsefesi Olarak Girişimcili Dünya Trendleri girişimci muhabbeti Lumost Tüketime Övgü Üretim Bandı

En Güçlü Komedi - Eğlence Podcasti Adayları

Biraz Konuşabilir miyiz? Bunu ben de yaparım Deniz Göktaş’a Ayıracak Vaktim Yok KALT'ın Podcast'i Mesut Süre ile Rabarba O Tarz Mı?

En Güçlü Kurgu Podcasti Adayları

Binbir Gece Masalları Denge’m Gerisi Hikaye Korku Konuşmaları K’nın Sesi Kefe Zamanaltı: Bir Podcast Tiyatrosu

En Güçlü Markalı Podcast İçeriği Adayları

BANA YARINDAN BAHSEDER MİSİN? Geleceği Konuşalım Mehmet Gürs İle İyi Yemek Tüm Zamanların En Yükseği Vaillant ile Kafa Rahatlatan Sohbetler Vodafone Red Academy Podcast

En Güçlü Müzik Podcasti Adayları

Anksiyeteli Müzik Sohbetleri Chorus Dip Gürültüsü Laflijazz Şehir ve Ritim Yine Yeni Yeniden 90’lar

En Güçlü Podcast Kapağı Adayları

Fularsız Entellik Mental Klitoris O Tarz Mı? Özgür Mumcu ve Eray Özer’le Yeni Haller Yeni Medya 451 Zihnimin Kıvrımları

En Güçlü Sanat Podcasti Adayları

Art-Niyet Ben Okurum FilmLoverss Radyo Kıraathane Sanat Gezegeni İyileştirebilir mi? Tasarım Bienali Sohbetleri

En Güçlü Ses – Jingle Tasarımı Adayları

Anormal Şartlar Altında İstanbul Ansiklopedisi K’nın Sesi KALT'ın Podcast'i umarim annem dinlemez Uyku Öncesi: Karanlık Masallar

En Güçlü Spor Podcasti Adayları

Ada Sahilleri Farklı Kaydet Podcast Pick n Pod Potacast Raket Servis | Tenis Podcasti Vasıtalar

En Güçlü Teknoloji Podcasti Adayları

Barış Özcan ile 111 Hz Ha Geldi, Ha Gelecek! Haftalık Gündem Değerlendirmesi Üretim Bandı Yeni Medya 451 Zihnimin Kıvrımları

Yılın En Güçlü Podcast Adayları