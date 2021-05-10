Pandemi Etkisindeki Türkiye Ramazan’ı Facebook’tan Kutladı

Türkiye Ramazan'ı Facebook'ta yaşadı. ABD'li sosyal medya devi Facebook tarafından başlatılan İyilik Zamanı etkinliği hakkındaki veriler paylaşıldı. Facebook'un hem global hem de Türkiye için paylaştığı veriler, milyonlarca kullanıcının sanal olarak bir araya geldiğini gösteriyor.

Ramazan ayı başında, insanları Facebook platformları üzerinden iyilik yapmaya ve bunu paylaşmaya teşvik eden global #Monthofgood (#İyilikZamanı) kampanyasını hayata geçiren Facebook, Ramazan ayı boyunca insanların Facebook üzerinde ne kadar aktif olduklarını ortaya koyan verileri paylaştı.

Bölgede ve dünya genelinde etkilerini sürdüren pandemi ve sosyal mesafe önlemleri nedeniyle, insanlar geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayını sevdikleriyle Facebook üzerinden kutladı.

Türkiye Ramazan ayını Facebook'ta yaşadı

Sosyal medya devi, Ramazan’ın başlangıcından beri 3,5 milyonu Türkiye, Orta Doğu ve Afrika’yı kapsayan bölgede yaşayan 20 milyondan fazla insanın birbirine “Hayırlı Ramazanlar” dileğinde bulunduğunu ve bölgedeki 4,5 milyon insanın Ramazan’la ilgili Facebook gruplarına üye olduğunu ifade etti.

Facebook’un paylaştığı verilere göre, 2021 yılında Türkiye'den 25.000'den fazla insan Ramazan ayına odaklanan Facebook gruplarına üye oldu.

İnsanlar Facebook platformları üzerinden Ramazan’ı kutlarken aynı zamanda deneyimlerini de paylaştı. Örneğin; Türkiye, Orta Doğu ve Afrika’yı kapsayan bölgede bu dönemde Facebook’ta en çok bahsi geçen iftar tatlılarının bazıları künefe, baklava ve kadayıf oldu.

Paylaşılan global verilere göre ise #Monthofgood etiketi Facebook'ta dünya çapında 5 milyondan fazla kez kullanıldı. Aynı zamanda dünya çapında 50 milyondan fazla insan Facebook'ta birbirine "Mutlu Ramazanlar" diledi.

Tüm bunlara ek olarak Instagram üzerinden Ramazan’a özel kullanıma sunulan çıkartma paketi, 12 Nisan tarihinden bu yana dünya genelinde 50 milyondan fazla kez kullanıldı.

Ayrıca Facebook'un son zamanlarda yeni özellikler üzerinde çalıştığına dair birçok bilgi paylaşıldı. Bu özelliklerin bir kısmı Messenger uygulaması ve Instagram'ın direkt mesajlarına gelen yeni kullanışlı özelliklerle alakalı oldu.

Messenger için sunulan yenilikler arasında görüldü ibaresi, sohbet arşivleme, yeni sohbet temaları gibi bazı özellikler bulunuyor. Tüm detayları için bu yazımıza göz atabilirsiniz.