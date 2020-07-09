Türkiye'nin İlk Robotik ve Yapay Zeka Enstitüsü Kuruldu

Hızla büyüyen teknoloji sektörüne eleman yetiştirmek amacıyla Adnan Menderes Üniversitesi'nde kurulan Robotik ve Yapay Zeka enstitüsü, dünyada ikinci Türkiye’de ise ilk olma özelliğine sahip.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi bünyesinde kurulması planlanan ve Türkiye'nin ilk Robotik ve Yapay Zeka enstitüsü olma özelliğini taşıyacak yeni program, sanayinin ihtiyacı olan elemanın sağlanmasında rol oynayacak. Enstitünün amacında ise teknolojiyi satın alarak adapte olmak yerine teknolojiyi üretebilmek.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir Türkiye'nin ilk Robotik ve Yapay Zeka enstitüsü hakkında iddialı açıklamalarda bulunurken enstitü misyonunu şöyle yorumladı: “Fiziksel dünya ve görsel çevrede robotik ve yapay zeka teorisi, tasarımı, gelişimi ve yayılmasına yardımcı olacak her türlü eğitim, proje ve destek faaliyetinin yerine getirilmesidir

Yapay zeka yazılımlarıyla ilaçlama, ölçümleme, dijital kayıt tutma, fotoğraf ve video arşivleri oluşturma gibi yeteneklere kavuştular. Otonom sürüş katiyetlerinde beklediğimizin ötesinde kazanımlar elde ettik. İnsansız deniz araçlarını da üretmek için fizibilite çalışmalarına başladık"

Türkiye'nin ilk Robotik ve Yapay Zeka Enstitüsünde Verilecek Dersler

Türkiye'nin ilk Robotik ve Yapay Zeka enstitüsünde açılacak olan Yapay Zeka Anabilim Anabilim ve Robotik Teknolojileri Anabilim dalında verilecek dersler şu şekilde: