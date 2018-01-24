Türkiye, Rusya'dan Aldığı Buğdayın Ödemesini Bitcoin ile Yaptı!

Merkezi bir statüye kavuşup kavuşmayacağı tartışılan ve şu sıralar oldukça sakin bir dönem geçiren Bitcoin, ilk kez uluslararası bir taşımacılık ödemesinde kullanıldı. Rusya'nın Rostov Limanı'ndan Samsun'a gelen buğday Bitcoin ile ödendi!

Son dönemde birçok alanda kullanılmaya başlanan kripto paralar, şimdi de gıda ticaretinde kullanılmaya başlandı. Yakın bir gelecekte en az geleneksel paralar kadar yaygın olması beklenen Bitcoin, Türkiye ve Rusya arasındaki gıda ticaretinde kullanılarak bir ilke imza attı.

Bloomberg'in haberine göre, Prime Shipping Foundation şirketi, gıda emtia ticaretinde, ilk kez blockchain teknolojisini denedi ve geçen ay Rusya'nın Rostov Limanı'ndan Samsun'a gemi ile getirilen 3 bin ton buğdayın navlun ücretinin ödemesi Bitcoin ile yapıldı.

Prime Shipping Foundation CEO’su Ivan Vikulov, Bitcoin ile ödeme işleminin pilot uygulamasının bir parçası olduğunu söyledi. Kullanılan teknolojinin, ödemelerin ve dijital para birimlerinden başka para birimlerine dönüşün hemen gerçekleştirilmesini sağladığını ifade eden Vikulov, "Mevcut sistemlerden daha kolay ve hızlı bir ülkelerarası ödeme sistemi geliştirmeye çalışıyoruz. Bildiğimiz kadarıyla böylelikle ilk kez navlun ücreti Bitcoin'le ödenmiş oldu" dedi.

Blockchain teknolojisini daha da geliştireceklerini ve bu yılın ortalarında kendi kripto para birimlerini çıkarmayı planladıklarını belirten Vikulov, Cebelitarık'ta bankacılık lisansı alarak kripto para birimlerinin sıradan para birimlerine dönüştürülmesini kolaylaştıracaklarını ifade etti.